HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Catatan FIFA untuk Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |09:10 WIB
3 Catatan FIFA untuk Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023
Laga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: CBF)
A
A
A

3 catatan FIFA untuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 dibeberkan Wakil Ketua Panitia Pelaksanan (LOC) Piala Dunia U-17 2023, Ratu Tisha Destria. Perempuan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI itu memyampaikan catatan pertama yang harus diperhatian adalah terkait perencanaan.

Waktu perencanaan dengan implementasi terbilang cukup mepet. Dalam cara kerja FIFA, implementasi dan perencanaan harus tepat target.

Laga di Piala Dunia U-17 2023

"Pertama, adalah soal perencanaan. Ada antara perencanaan dan implementasi hanya ada waktu yang sangat mepet,” buka Ratu Tisha dalam rilis resmi yang diterima MNC Portal Indonesia, Sabtu (2/12/2023).

“Untuk FIFA, ini harus tepat penerimaannya. Misalnya, jika perencanaannya 70 persen, maka implementasinya juga harus 70 persen. Lalu, kalau rencananya A, ya implementasinya juga harus," lanjutnya.

Selain itu, FIFA juga menyoroti perbedaan sistem manajemen dengan Indonesia. Persoalan ini membuat monitoring kerja sama antar FIFA dengan Indonesia sedikit rumit.

Beberapa kementerian atau lembaga punya sistem manajemen yang berbeda. Oleh karena itu, Indonesia disarankan punya sistem yang lebih terukur agar selaras dengan FIFA.

"Jadi, butuh sistem yang lebih terukur lagi, yang bisa menyelaraskan dengan sistem FIFA. Karena sistem di Indonesia, bukan hanya di PSSI saja, tetapi di kementerian atau lembaga juga memiliki sistem yang beragam," lanjut Ratu Tisha.

Halaman:
1 2
      
