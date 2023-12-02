Liverpool Pesta Gol 4-0 ke Gawang LASK di Liga Europa 2023-2024, Cody Gakpo Belum Puas: Harusnya Bisa Lebih!

LIVERPOOL – Penyerang Liverpool, Cody Gakpo, belum puas usai timnya menang besar atas LASK dengan skor 4-0 dalam lanjutan Grup F Liga Europa 2023-2024. Menurutnya, Liveprool bisa meraih kemenangan lebih besar lagi.

Gakpo mengatakan Liverpool sejatinya bermain sangat baik sejak menit awal. Bahkan, kemenangan empat gol tanpa balas dirasa masih kurang. Mantan pemain PSV Eindhoven itu juga mengaku sangat senang karena bisa memborong dua gol pada laga tersebut.

“Kami memulai dengan baik. Kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol hari ini tetapi pada akhirnya ini adalah kemenangan yang bagus,” kata Gakpo, dilansir dari BBC, Sabtu (2/12/2023).

“Jika tergantung pada saya, saya akan mencetak semua peluang, pada akhirnya hanya ada dua peluang. Kami bisa berkembang. Senang rasanya bisa mencetak gol pada akhirnya. Senang rasanya ketika Anda mencetak gol,” sambungnya.

Ya, Liverpool pesta empat gol tanpa balas ke gawang LASK di Stadion Anfield, Jumat 1 Desember 2023 dini hari WIB. Empat gol kemenangan The Reds dicetak oleh Luis Diaz (12’), brace Gakpo (15’, 90+2’), dan Mohamed Salah (51’ P).

Kemenangan ini cukup penting bagi Liverpool karena saat ini mereka berada di puncak klasemen sementara Grup E. Mereka total telah mengoleksi 12 poin.