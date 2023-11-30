Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Persepolis FC Respek Sikap Jujur Cristiano Ronaldo Usai Menolak Dihadiahi Tendangan Penalti

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |13:55 WIB
Pemain Persepolis FC Respek Sikap Jujur Cristiano Ronaldo Usai Menolak Dihadiahi Tendangan Penalti
Cristiano Ronaldo mendapat pujian dari pemain Persepolis FC. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PEMAIN Persepolis FC respek dengan sikap jujur Cristiano Ronaldo usai menolak hadiah tendangan penalti di pertandingan Liga Champions Asia 2023-2024. Publik pecinta sepakbola dunia tengah dihebohkan dengan aksi fair play Cristiano Ronaldo yang menolak hadiah penalti saat dirinya terjatuh di kotak terlarang.

Bertanding menghadapi Persepolis FC pada Selasa, 28 November 2023 dini hari WIB di Al Awwal Park Stadium, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan langsung menekan sejak menit awal. Hasilnya, pada menit kedua, Al Nassr sukses menembus jantung pertahanan Persepolis FC melalui Sadio Mane.

Cristiano Ronaldo

(Momen Cristiano Ronaldo meminta kepada wasit untuk tidak dihadiahi penalti)

Pemain asal Senegal itu pun mengirimkan sebuah umpan tarik ke arah Cristiano Ronaldo yang lepas dari kawalan. Sempat melakukan shooting, namun bola berhasil diblok bek lawan dan menjadi sebuah bola liar. Berniat mengejar bola itu, Cristiano Ronaldo justru terjatuh. Wasit asal China, Ning Ma, yang memimpin pertandingan seketika menunjuk titik putih.

Hal itu langsung menuai protes dari para pemain Persepolis FC. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo yang merasa tidak dilanggar secara jujur mengaku kepada wasit. Ia bahkan sampai mengatakan “No Penalty” pada wasit sembari menggerakkan jari telunjuknya.

Wasit Ning Ma kemudian segera mengecek Video Assistant Referee (VAR) untuk melihat kejadian itu. Setelah dicek, benar saja jika jatuhnya Cristiano Ronaldo bukan karena dilanggar sehingga itu bukanlah sebuah penalti.

Melihat aksi jujur Cristiano Ronaldo, para pemain Persepolis FC langsung menunjukan respeknya kepada mega bintang asal Portugal itu. Mereka dengan segera berterima kasih atas aksi jujur Cristiano Ronaldo dan berbondong-bondong menyalami CR7.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/261/3119480/sandy_walsh-iPNl_large.jpg
Ciamik, Sandy Walsh Terpilih Jadi Pemain Terbaik Laga Yokohama F Marinos vs Shanghai Port di 16 Besar Liga Champions Asia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/51/3013167/hasil-al-ain-vs-yokohama-f-marinos-di-leg-ii-final-liga-champions-asia-2023-2024-pesta-gol-5-1-the-boss-juara-1dmaROd1Eb.jpg
Hasil Al Ain vs Yokohama F Marinos di Leg II Final Liga Champions Asia 2023-2024: Pesta Gol 5-1, The Boss Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/51/2982504/daftar-3-klub-yang-lolos-perempatfinal-liga-champions-asia-2023-2024-cristiano-ronaldo-gagal-bawa-al-nassr-melaju-jauh-YTX6gK8eMu.jpg
Daftar 3 Klub yang Lolos Semifinal Liga Champions Asia 2023-2024: Cristiano Ronaldo Gagal Bawa Al Nassr Melaju Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/51/2982121/reaksi-mengejutkan-pelatih-al-nassr-usai-cristiano-ronaldo-cs-tersingkir-di-perempatfinal-liga-champions-asia-2023-2024-erutlg4dnL.jpg
Reaksi Mengejutkan Pelatih Al Nassr Usai Cristiano Ronaldo Cs Tersingkir di Perempatfinal Liga Champions Asia 2023-2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655021/link-live-streaming-timnas-indonesia-u22-vs-myanmar-wajib-menang-3-gol-qka.webp
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 vs Myanmar: Wajib Menang 3 Gol
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/leo_rolly_carnandobagas_maulana.jpg
Leo/Bagas Minta Kisi-Kisi dari Sabar/Reza untuk Kalahkan Unggulan Malaysia di Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement