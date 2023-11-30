Pemain Persepolis FC Respek Sikap Jujur Cristiano Ronaldo Usai Menolak Dihadiahi Tendangan Penalti

PEMAIN Persepolis FC respek dengan sikap jujur Cristiano Ronaldo usai menolak hadiah tendangan penalti di pertandingan Liga Champions Asia 2023-2024. Publik pecinta sepakbola dunia tengah dihebohkan dengan aksi fair play Cristiano Ronaldo yang menolak hadiah penalti saat dirinya terjatuh di kotak terlarang.

Bertanding menghadapi Persepolis FC pada Selasa, 28 November 2023 dini hari WIB di Al Awwal Park Stadium, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan langsung menekan sejak menit awal. Hasilnya, pada menit kedua, Al Nassr sukses menembus jantung pertahanan Persepolis FC melalui Sadio Mane.

(Momen Cristiano Ronaldo meminta kepada wasit untuk tidak dihadiahi penalti)

Pemain asal Senegal itu pun mengirimkan sebuah umpan tarik ke arah Cristiano Ronaldo yang lepas dari kawalan. Sempat melakukan shooting, namun bola berhasil diblok bek lawan dan menjadi sebuah bola liar. Berniat mengejar bola itu, Cristiano Ronaldo justru terjatuh. Wasit asal China, Ning Ma, yang memimpin pertandingan seketika menunjuk titik putih.

Hal itu langsung menuai protes dari para pemain Persepolis FC. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo yang merasa tidak dilanggar secara jujur mengaku kepada wasit. Ia bahkan sampai mengatakan “No Penalty” pada wasit sembari menggerakkan jari telunjuknya.

Wasit Ning Ma kemudian segera mengecek Video Assistant Referee (VAR) untuk melihat kejadian itu. Setelah dicek, benar saja jika jatuhnya Cristiano Ronaldo bukan karena dilanggar sehingga itu bukanlah sebuah penalti.

Melihat aksi jujur Cristiano Ronaldo, para pemain Persepolis FC langsung menunjukan respeknya kepada mega bintang asal Portugal itu. Mereka dengan segera berterima kasih atas aksi jujur Cristiano Ronaldo dan berbondong-bondong menyalami CR7.