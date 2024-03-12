Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Mengejutkan Pelatih Al Nassr Usai Cristiano Ronaldo Cs Tersingkir di Perempatfinal Liga Champions Asia 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |09:23 WIB
Reaksi Mengejutkan Pelatih Al Nassr Usai Cristiano Ronaldo Cs Tersingkir di Perempatfinal Liga Champions Asia 2023-2024
Luis Castro dan Cristiano Ronaldo di laga Al Nassr vs Al Ain. (Foto: Reuters)
A
A
A

REAKSI mengejutkan pelatih Al Nassr, Luis Castro, usai Cristiano Ronaldo cs tersingkir di perempatfinal Liga Champions Asia 2023-2024. Dia mengatakan tidak takut dipecat usai gagal membawa Al Nassr menembus smeifinal.

Ya, langkah Cristiano Ronaldo cs di Liga Champions Asia 2023-2024 harus terhenti di babak perempatfinal usai dikalahkan Al Ain di leg II. Al-Nassr tumbang lewat babak adu penalti setelah agregat skor pertandingan sama kuat dalam dua leg (4-4).

Al Nassr vs Al Ain

Setelah kalah 0-1 di leg pertama, Al-Nassr berhasil membukukan empat gol lewat Abdulrahmad Ghareeb (45+5’), gol bunuh diri Khalid Elsa (51’), Alex Telles (72’), dan Cristiano Ronaldo (118’ (P)) di Al-Awwal Stadium, Riyadh, Arab Saudi pada Selasa (12/3/2024) dini hari WIB. Namun, Al-Ain mencetak tiga gol via Soufiane Rahimi (28’, 45’), dan Sulthan Al-Shamsi (103’).

Namun, Al Nassr harus mengakui kehebatan Al Ain setelah kalah pada babak adu penalti dengan skor 1-3. Kekalahan ini membuat perjuangan Cristiano Ronaldo dkk di Liga Champions Asia musim ini terhenti.

Castro mengatakan kekalahan ini amat menyakitkan bagi Faris Najd -julukan Al-Nassr. Menurutnya, ada banyak kesalahan individual dari anak asuhnya dalam pertandingan ini. Dia juga merasa heran dengan kegagalan tiga penendang penalti untuk Al Nassr.

“Ini adalah momen sulit bagi kami. Kami berjuang dalam pertandingan dan menang, tapi kami kalah melalui adu penalti,” kata Castro, dikutip dari Arriyadiyah, Selasa (12/3/2024).

“Kami membuat 30 serangan dan di babak kedua kami lebih baik secara taktik. Dalam sepak bola, hasil adalah yang paling penting, dan kami menanggung kesalahan individu,” lanjutnya.

“Kami melatih pemain kami tentang tendangan penalti, dan para pemain yang melakukan tembakan berhasil mencetak gol,” jelas Castro.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/261/3119480/sandy_walsh-iPNl_large.jpg
Ciamik, Sandy Walsh Terpilih Jadi Pemain Terbaik Laga Yokohama F Marinos vs Shanghai Port di 16 Besar Liga Champions Asia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/51/3013167/hasil-al-ain-vs-yokohama-f-marinos-di-leg-ii-final-liga-champions-asia-2023-2024-pesta-gol-5-1-the-boss-juara-1dmaROd1Eb.jpg
Hasil Al Ain vs Yokohama F Marinos di Leg II Final Liga Champions Asia 2023-2024: Pesta Gol 5-1, The Boss Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/51/2982504/daftar-3-klub-yang-lolos-perempatfinal-liga-champions-asia-2023-2024-cristiano-ronaldo-gagal-bawa-al-nassr-melaju-jauh-YTX6gK8eMu.jpg
Daftar 3 Klub yang Lolos Semifinal Liga Champions Asia 2023-2024: Cristiano Ronaldo Gagal Bawa Al Nassr Melaju Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/51/2982075/hasil-al-nassr-vs-al-ain-di-perempatfinal-liga-champions-asia-2023-2024-kalah-adu-penalti-cristiano-ronaldo-cs-tersingkir-46yMTsoeKl.jpg
Hasil Al Nassr vs Al Ain di Perempatfinal Liga Champions Asia 2023-2024: Kalah Adu Penalti, Cristiano Ronaldo Cs Tersingkir!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658943/medali-perak-sea-games-2025-jadi-lecutan-timnas-futsal-putri-indonesia-makin-bersinar-dww.webp
Medali Perak SEA Games 2025 Jadi Lecutan Timnas Futsal Putri Indonesia Makin Bersinar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/22/striker_liverpool_alexander_isak_mengalami_cedera.jpg
Alexander Isak Patah Kaki, Liverpool Krisis Lini Depan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement