HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 3 Klub yang Lolos Semifinal Liga Champions Asia 2023-2024: Cristiano Ronaldo Gagal Bawa Al Nassr Melaju Jauh

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |06:38 WIB
Daftar 3 Klub yang Lolos Semifinal Liga Champions Asia 2023-2024: Cristiano Ronaldo Gagal Bawa Al Nassr Melaju Jauh
Berikut tiga tim yang lolos perempatfinal Liga Champions Asia 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

DAFTAR tiga klub yang lolos semifinal Liga Champions Asia 2023-2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Sayangnya, Cristiano Ronaldo gagal membawa Al Nassr melaju jauh di ajang kali ini.

Al Nassr dikalahkan klub Uni Emirat Arab, Al Ain. Klub berjuluk Faris Najd itu mendapat perlawanan ketat dan bermain sama kuat 4-4 dalam dua leg.

Pertandingan pun berlanjut ke babak adu penalti. Sayangnya, Al Nassr harus mengakui kehebatan Al Ain dengan skor 3-1 di babak tos-tosan.

Selain Al Ain, tim lain yang memastikan diri ke semifinal Liga Champions Asia 2023-2024 adalah Al Hilal. Kalidou Koulibaly dan rekan-rekan menang 2-0 di markas Al Ittihad pada led kedua.

Hasil ini membawa pasukan Jorge Jesus unggul 4-0 secara agregat. Kemenangan di leg kedua pun praktis membawa Al Hilal berhak mendapatkan tiket ke babak semifinal Liga Champions Asia 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
