HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liga Champions Asia 2023-2024: Berakhir Ricuh, Pemain Baku Pukul di Laga Buriram United vs Zhejiang FC

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |09:11 WIB
Liga Champions Asia 2023-2024: Berakhir Ricuh, Pemain Baku Pukul di Laga Buriram United vs Zhejiang FC
Laga Buriram United vs Zhejiang FC berakhir dengan kerusuhan antar pemain (Sumber: Screenshot video di instagram theaseanfootball)
A
A
A

HUZHOU - Salah satu pertandingan Liga Champions Asia 2023-2024 berakhir ricuh. Pertandingan antara Zhejiang FC vs Buriram United di lanjutan laga Grup H diwarnai baku pukul antar pemain kedua tim.

Momen itu terjadi setelah pertandingan. Laga Zhejiang FC vs Buriram United sendiri digelar di Huzhou Olympic Sports Center, China, Rabu (29/11/2023) itu usai.

Zhejiang FC menang atas klub papan atas Thailand itu dengan skor 3-2. Hasil tersebut membawa mereka kini menyamakan koleksi poin Buriram, 6 poin.

Belum diketahui secara pasti latar belakang keributan antar kedua tim tersebut. Aksi baku hantam tidak hanya melibatkan pemain melainkan juga staf antar kedua tim.

Tawuran berlangsung cukup lama. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) pun dikabarkan akan memberikan sanksi berat bagi para pihak yang terlibat.

"Usai pertandingan Zhejiang dan Buriram United di babak penyisihan grup Liga Champions AFC hari ini (29 November), pemain dari kedua kubu sempat terlibat perkelahian," bunyi laporan @theaseanfootball, Rabu (29/11/2023).

Halaman:
1 2
      
