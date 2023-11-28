Hasil Al Nassr vs Persepolis di Liga Champions Asia 2023-2024: Cristiano Ronaldo Tolak Penalti, Faris Najd Imbang 0-0

RIYADH – Al Nassr harus puas hanya bisa meraih satu poin saat menjamu Persepolis di matchday kelima Grup E Liga Champions Asia 2023-2024, pada Selasa (28/11/2023) dini hari WIB. Bermain di Al-Awwal Park Stadium, Riyadh, Arab Saudi, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal mencetak mencetak gol dan mengakhiri laga dengan skor 0-0.

Dalam laga tersebut, klub berjuluk Faris Najd itu sejatinya tak bisa mengeluarkan permainan terbaik mereka. Tim tuan rumah pun hanya unggul sedikit dalam penguasaan bola sehingga tidak benar-benar mendominasi.

Lalu dari segi peluang, Al Nassr hanya mencetak enam tembakan saja. Sedangkan tim tamu mampu menciptakan sampai 12 peluang.

Terlihat Al Nassr benar-benar kesulitan untuk mencetak gol. Namun, ada peluang emas tercipta sebenarnya di awal laga.

Momen itu ketika Ronaldo terlihat terjatuh di kotak terlarang wilayah Persepolis. Namun, CR7 justru menolak pemberian penalti tersebut karena merasa tak dilanggar.