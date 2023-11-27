Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Heboh Cristiano Ronaldo Disebut Balik ke Liga Spanyol Ditebus Rp339 Miliar!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |17:03 WIB
Heboh Cristiano Ronaldo Disebut Balik ke Liga Spanyol Ditebus Rp339 Miliar!
Cadiz disebut tebus Cristiano Ronaldo seharga Rp339,4 miliar. (Foto: Instagram/@alnassr)
A
A
A

HEBOH Cristiano Ronaldo disebut balik ke Liga Spanyol dan dihargai 20 juta euro atau sekira Rp339,4 miliar. Lantas, dari mana informasi ini beredar?

Akun TikTok klub Liga Spanyol, Cadiz, yakni @cadizclubdefutbol, menampilkan foto Cristiano Ronaldo dan Pepe Lima saat berada di dalam pesawat. Dalam foto tersebut, terdapat handphone Cristiano Ronaldo yang terlihat menghasilkan gambar.

Cristiano Ronaldo disebut gabung Cadiz

(Cristiano Ronaldo disebut gabung Cadiz. (Foto: TikTok/@cadizclubdefutebol)

Dalam gambar di foto Cristiano Ronaldo tertulis tercapai kesepakatan bahwa CR7 pindah ke Cadiz seharga 20 juta euro! “Hanya sebuah gambar Ronaldo di sebuah pesawat, tapi ….,” tulis akun TikTok Cadiz, sembari menampilkan foto Cristiano Ronaldo gabung Cadiz.

Lantas, apakah informasi ini benar adanya? Usut punya usut, itu hanyalah candaan belaka. Candaan itu dilontarkan akun TikTok di atas jelang laga Cadiz vs Real Madrid di lanjutan pekan ke-14 Liga Spanyol 2023-2024 pada Senin, (27/11/2023) dini hari WIB.

Dalam laga tersebut, Real Madrid menang 3-0 atas Cadiz. Rodrygo Goes mencetak dua gol, sedangkan satu gol Los Blancos –julukan Real Madrid– lainnya dilesakkan Jude Bellingham.

Satu hal yang pasti, munculnya nama Cristiano Ronaldo diunggahan akun TikTok Cadiz bukanlah tanpa alasan.

Halaman:
1 2
      
