Museum Cristiano Ronaldo di Arab Saudi Resmi Dibuka: Pengunjung Bisa Lihat Perjalanan Karier hingga Barang-Barang Bersejarah CR7!

RIYADH – Museum Cristiano Ronaldo di Riyadh, Arab Saudi, resmi dibuka. Pengunjung bisa lihat perjalanan karier hingga barang-barang bersejarah milik pesepakbola berjuluk CR7 itu. Peresmian museum pesepakbola yang kini membela Al Nassr itu dilakukan pada Minggu 26 November 2023.

Peresmian museum ini merupakan bagian dari rangkaian Festival Wisata dan Hiburan Besar di Riyadh. Sekadar informasi, festival tersebut merupakan acara tahunan yang didanai pemerintah Arab Saudi.

Festival yang diselenggarakan di bawah inisiasi Saudi Seasons ini pertama kali digelar pada 2019. Pada tahun ini, festival terasa amat spesial karena menampilkan museum Cristiano Ronaldo.

Di musim Cristiano Ronaldo, pengunjung akan diajak melihat benda-benda bersejarah, yang meliputi jersey dan kaus kaki bekas Ronaldo bertanding, serta peralatan olahraga lainnya. Pengunjung juga diajak melihat grafis dan karya seni perjalanan karier bintang Portugal tersebut.

Museum ini juga menampilkan pameran interaktif yang menghidupkan perjalanan sukses Ronaldo. Selain itu, terdapat pula permainan mini yang akan memanjakan para pengunjung.