Perubahan Jadwal Pertandingan Malut United di Liga 2 2023-2024

SETELAH melakoni laga tandang ke Yogyakarta markas PSIM pada 25 November 2023, seharusnya Malut United menjalani laga away berikut di Boyolali, Jawa Tengah, menghadapi Nusantara United pada 2 Desember 2023. Namun, jadwal pertandingan Grup 2 mengalami pergeseran.

Perubahan jadwal pertandingan Grup 2 ini mengacu padaa surat dari PT Liga Indonesia Baru (LIB) nomor 939/LIB-KOM/XI/2023 per tanggal 28 November 2023. Surat ditandatangani Direktur Operasional PT LIB, Asep Saputra.

Menurut PT LIB, alasan perubahan karena mempertimbangkan sequences alias urutan pertandingan serta mendahulukan pertandingan tunda. Informasi yang didapat, kubu Persikab meminta kepada PT LIB agar tidak ada overlap pertandingan pada tim-tim yang masih berpeluang lolos ke babak 12 besar.

Sehingga, Persikab keberatan melakoni laga sebelum pertandingan yang seharusnya digelar lebih dahulu, yakni Perserang vs Malut United.

Di Grup 2, laga Perserang vs Malut United yang semula dijadwalkan 11 November 2023 memang mengalami penundaan akibat kondisi lapangan di Stadion Maulana Yusuf yang dinilai tidak layak menggelar pertandingan.

Pertandingan digeser ke 2 Desember 2023 yang semula menjadi jadwal Nusantara United vs Malut United di Boyolali, Jawa Tengah. Usai bermain 1-1 menghadapi PSIM (25/11), tim Malut United memang menggelar pemusatan latihan di Yogyakarta sambil bersiap menghadapi Nusantara United pada 2 Desember 2023.