Muhammad Rifqi Ungkap Alasan Pindah ke Malut United dari Sriwijaya FC

MUHAMMAD Rifqi berbicara tentang alasannya pindah ke Malut United dari Sriwijaya FC. Pemain kelahiran Medan, 6 Februari 1993 tersebut mengaku ingin membuka lembaran baru bersama Laskar Kie Raha – julukan Malut United.

Rifqi sempat membela Sriwijaya di Liga 2 2023-2024. Namun, dia memutuskan untuk gabung Malut United karena persamaan visi, yaitu sama-sama lolos ke Liga 1.

Di samping itu, Rifqi juga melihat keseriusan manajemen dalam membangun tim. Kedalaman skuad Malut United membulatkan keputusan sang pemain untuk berpindah klub dan memulai petualangan baru.

"Malut United punya target yang saya mau, yakni lolos ke Liga 1. Keseriusan manajemen terlihat dari komposisi pemain. Dari situ saya yakin bahwa tim ini tidak main-main," kata Rifqi sebagaimana rilis yang diterima oleh Okezone.

Rifqi secara resmi menandatangani kontrak kerja sama dengan Malut United pada Kamis (23/11/2023). Penandatanganan kontrak dilakukan di sela-sela persiapan menjelang laga tandang di Yogyakarta dan Boyolali.

Ya, Rifqi datang saat Malut United tengah bersiap melakoni pertandingan kontra tuan rumah PSIM Jogja (25 November 2023) dan Nusantara United (2 Desember 2023).

Kedua laga itu sangatlah penting bagi skuad besutan Imran Nahumarury. Sebab, Malut United perlu berjuang untuk memperbesar peluang lolos ke babak 12 besar.

Saat ini, Malut United menempati peringkat ke-3 klasemen Grup 2 dengan koleksi 13 poin dari 8 laga. Laskar Kie Raha berada di bawah FC Bekasi City dan PSIM yang sama-sama sudah mengumpulkan 20 poin.