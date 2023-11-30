Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Digadang-gadang Jadi Pemain Timnas Indonesia, Emil Audero Resmi Jalani Debut di Liga Champions Bareng Inter Milan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |14:17 WIB
Digadang-gadang Jadi Pemain Timnas Indonesia, Emil Audero Resmi Jalani Debut di Liga Champions Bareng Inter Milan
Emil Audero debut di Liga Champions bersama Inter Milan (Foto: REUTERS)
A
A
A

DIGADANG-gadang jadi pemain Timnas Indonesia, Emil Audero resmi jalani debut di Liga Champions bareng Inter Milan. Debut kiper berdarah Indonesia-Italia itu dicatatkan saat membantu Il Nerazzurri membawa pulang satu poin dari markas Benfica di pekan kelima Grup D Liga Champions 2023-2024.

Pertandingan Benfica vs Inter Milan ini berlangsung di Stadion Da Luz, Lisbon, Portugal, pada Kamis (30/11/2023) dini hari WIB. Hasilnya, Il Nerazzurri harus susah payah untuk menahan imbang tuan rumah Benfica dengan skor 3-3.

Benfica vs Inter Milan

Benfica sempat unggul 3-0 di babak pertama berkat hattrick Joao Mario (5', 13', 34'). Beruntung, Inter Milan mampu comeback di babak kedua untuk menyamakan kedudukan berkat gol Marko Arnautovic (51'), Davide Frattesi (58'), dan penalti Alexis Sanchez (72').

Dalam laga tersebut, Emil Audero dipercaya pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, sebagai starter dan tak tergantikan sepanjang laga. Sayangnya, debut kiper kelahiran Mataram di Liga Champions itu harus dinodai oleh tiga gol yang bersarang ke gawangnya.

Kendati demikian, penampilan Emil Audero di laga tersebut terasa sangat spesial baginya. Selain mencatatkan debut di Liga Champions, kiper 26 tahun ini sekaligus mencatatkan penampilan pertama bersama Inter Milan sejak kedatangannya di klub tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655161/jadwal-bulu-tangkis-sea-games-2025-hari-ini-delapan-wakil-indonesia-berebut-tiket-final-egk.webp
Jadwal Bulu Tangkis SEA Games 2025 Hari Ini: Delapan Wakil Indonesia Berebut Tiket Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/tim_menembak_beregu_putri_indonesia_meraih_emas_ke.jpg
Tim Menembak Putri Persembahkan Emas Ke-21 Indonesia di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement