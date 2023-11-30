Digadang-gadang Jadi Pemain Timnas Indonesia, Emil Audero Resmi Jalani Debut di Liga Champions Bareng Inter Milan

DIGADANG-gadang jadi pemain Timnas Indonesia, Emil Audero resmi jalani debut di Liga Champions bareng Inter Milan. Debut kiper berdarah Indonesia-Italia itu dicatatkan saat membantu Il Nerazzurri membawa pulang satu poin dari markas Benfica di pekan kelima Grup D Liga Champions 2023-2024.

Pertandingan Benfica vs Inter Milan ini berlangsung di Stadion Da Luz, Lisbon, Portugal, pada Kamis (30/11/2023) dini hari WIB. Hasilnya, Il Nerazzurri harus susah payah untuk menahan imbang tuan rumah Benfica dengan skor 3-3.

Benfica sempat unggul 3-0 di babak pertama berkat hattrick Joao Mario (5', 13', 34'). Beruntung, Inter Milan mampu comeback di babak kedua untuk menyamakan kedudukan berkat gol Marko Arnautovic (51'), Davide Frattesi (58'), dan penalti Alexis Sanchez (72').

Dalam laga tersebut, Emil Audero dipercaya pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, sebagai starter dan tak tergantikan sepanjang laga. Sayangnya, debut kiper kelahiran Mataram di Liga Champions itu harus dinodai oleh tiga gol yang bersarang ke gawangnya.

Kendati demikian, penampilan Emil Audero di laga tersebut terasa sangat spesial baginya. Selain mencatatkan debut di Liga Champions, kiper 26 tahun ini sekaligus mencatatkan penampilan pertama bersama Inter Milan sejak kedatangannya di klub tersebut.