Momen Kocak Komika Mamat Alkatiri Bujuk Emil Audero untuk Bela Timnas Indonesia

TURIN – Komika Mamat Alkatiri berhasil membuat heboh pencinta sepakbola Tanah Air lantaran posting-annya bersama pemain keturunan Indonesia, Emil Audero. Lucunya, Mamat Alkatiri mengaku sudah membujuk Emil Audero agar mau dinaturalisasi demi bisa bela Timnas Indonesia.

Mamat Alkatiri mendapatkan kesempatan berjumpa Emil Audero karena datang langsung ke Allianz Stadium, Turin untuk menyaksikan laga Juventus vs Inter Milan. Emil Audero duduk di bangku cadangan kala Inter bermain imbang 1-1 dengan Juventus pada lanjutan Liga Italia 2023-2024, Senin 27 November 2023 dini hari WIB kemarin.

Adapun pos penjaga gawang Nerrazurri -julukan Inter- pada laga melawan Juventus dipercayakan kepada Yann Sommer. Alhasil, Mamat Alkatiri tak bisa melihat langsung permainan Emil Audero di bawah mistar gawang Inter Mikan.

Mamat Alkatiri sendiri datang ke Allianz Stadium dalam program acara dengan pihak broadcaster. Gara-gara hal tersebut, Mamat berkesempatan bertemu langsung Audero di mixed zone stadion.

Pada saat itulah Mamat melancarkan aksi untuk memuluskan naturalisasi Audero yang mandek pada pertengahan 2022 silam. Dia mengaku membujuk pemain keturunan Lombok ini agar bersedia dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia.

“Wahai @PSSI sudah saya bantu bujuk nih buat naturalisasi, dia menyerahkan sepenuhnya kepada saya sebagai agen, yok meeting gaasss,” cuit Mamat seraya mengunggah foto dirinya dengan Audero pada Twitter pribadinya, @MamatAlkatiri, Selasa (28/11/2023).