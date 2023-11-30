Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Liga Champions 2023-2024: Cetak Gol ke Gawang Napoli, Wonderkid Real Madrid Nico Paz Buntuti Rekor Lionel Messi

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |08:08 WIB
Liga Champions 2023-2024: Cetak Gol ke Gawang Napoli, Wonderkid Real Madrid Nico Paz Buntuti Rekor Lionel Messi
Nico Paz menyumbangkan gol untuk kemenangan 4-2 Real Madrid atas Napoli di Liga Champions 2023-2024 dini hari tadi (Foto: Reuters)
MADRID - Wonderkid Real Madrid, Nico Paz, tampil apik saat Los Blancos menghadapi Napoli di Liga Champions 2023-2024 dini hari tadi. Gol Nico Paz ke gawang Partenopei membuatnya membuntuti rekor milik Lionel Messi.

Catatan tersebut membawa Paz menjadi pemain Argentina termuda kedua yang sukses mencetak gol di Liga Champions setelah La Pulga. Paz mencetak gol pertamanya di ajang tersebut pada usia 19 tahun 82 hari dalam laporan Opta Jose.

Sementara itu, Messi mencetak gol pertamanya saat masih berusia 18 tahun 131 hari. Momen itu terjadi pada November 2005 lalu saat La Pulga berhasil membobol gawang Panathinaikos.

"Berusia 19 tahun 82 hari, Nico Paz adalah pemain Argentina termuda kedua yang mencetak gol di @ChampionsLeague, hanya di belakang Lionel Messi, yang mencetak gol ke gawang Panathinaikos pada November 2005 (18 tahun, 131 hari)," cuit akun @OptaJose di Twitter, Kamis (30/11/2023).

Selain itu, ada fakta menarik lainnya yang dibawa oleh Paz. Dia membawa Madrid unggul 3-2 sesuai dengan nomor punggung yang dipakainya, 32.

Sebagaimana diketahui, Real Madrid berhasil menang 4-2 atas SSC Napoli. Pertandingan itu digelar di Staion Santiago Bernabeu, Madrid, pada Kamis (30/11/2023) dini hari WIB tadi.

