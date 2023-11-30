Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Real Madrid vs Napoli: Menang 4-2, Carlo Ancelotti Puji Wonderkid Los Blancos

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |07:57 WIB
Real Madrid vs Napoli: Menang 4-2, Carlo Ancelotti Puji Wonderkid <i>Los Blancos</i>
Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID - Real Madrid menang meyakinkan 4-2 atas Napoli pada laga lanjutan fase grup Liga Champions 2023-2024, Kamis (30/11/2023) dini hari WIB di Santiago Bernabéu. Sang pelatih, Carlo Ancelotti, menyoroti aksi pemain mudanya, Nico Paz, di laga tersebut.

Paz disebut telah berhasil memenuhi semua harapannya di lapangan. Ancelotti menilai rekrutan akademi Los Blancos-julukan Real Madrid- itu punya semua kualitas yang dibutuhkan timnya.

Pada laga tersebut, pemain berusia 19 tahun ini sukses mencetak gol di menit ke-84. Paz digadang-gadang menjadi proyeksi masa depan Real Madrid yang ciamik.

"Nico Paz telah melakukan semua yang kami harapkan darinya. Ini adalah malam yang spesial baginya. Tentu saja dia adalah pemain masa depan Real Madrid. Dia memiliki semua kualitas yang diperlukan untuk bermain di sini. Dia melakukan tugasnya dengan baik dan membantu tim, inilah yang kami butuhkan darinya," ujar Ancelotti dalam laporan resmi @FabricaMadrid di Twitter.

Paz baru dimainkan di babak kedua oleh Ancelotti.Dia hadir menggantikan Brahim Díaz di menit ke-65. Kehadirannya pun sukses membawa perubahan.

Paz membawa Los Blancos kembali unggul setelah sebelumnya permainan berjalan alot 2-2. Golnya tersebut lantas menjadi motivasi baru bagi para penggawa Madrid lainnya. Joselu pun menutup kemenangan Madrid 4-2 usai mencetak gol di menit ke-90+4.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/12/11/1655111/gagal-lolos-semifinal-sea-games-2025-timnas-indonesia-u22-akhiri-rekor-impresif-14-tahun-foh.jpg
Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025, Timnas Indonesia U-22 Akhiri Rekor Impresif 14 Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/sea_games_2025.jpg
Dina Aulia Tak Terkejar, Emas ke-18 untuk Indonesia Resmi Diamankan Kembali dari Atletik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement