Real Madrid vs Napoli: Menang 4-2, Carlo Ancelotti Puji Wonderkid Los Blancos

MADRID - Real Madrid menang meyakinkan 4-2 atas Napoli pada laga lanjutan fase grup Liga Champions 2023-2024, Kamis (30/11/2023) dini hari WIB di Santiago Bernabéu. Sang pelatih, Carlo Ancelotti, menyoroti aksi pemain mudanya, Nico Paz, di laga tersebut.

Paz disebut telah berhasil memenuhi semua harapannya di lapangan. Ancelotti menilai rekrutan akademi Los Blancos-julukan Real Madrid- itu punya semua kualitas yang dibutuhkan timnya.

Pada laga tersebut, pemain berusia 19 tahun ini sukses mencetak gol di menit ke-84. Paz digadang-gadang menjadi proyeksi masa depan Real Madrid yang ciamik.

"Nico Paz telah melakukan semua yang kami harapkan darinya. Ini adalah malam yang spesial baginya. Tentu saja dia adalah pemain masa depan Real Madrid. Dia memiliki semua kualitas yang diperlukan untuk bermain di sini. Dia melakukan tugasnya dengan baik dan membantu tim, inilah yang kami butuhkan darinya," ujar Ancelotti dalam laporan resmi @FabricaMadrid di Twitter.

Paz baru dimainkan di babak kedua oleh Ancelotti.Dia hadir menggantikan Brahim Díaz di menit ke-65. Kehadirannya pun sukses membawa perubahan.

Paz membawa Los Blancos kembali unggul setelah sebelumnya permainan berjalan alot 2-2. Golnya tersebut lantas menjadi motivasi baru bagi para penggawa Madrid lainnya. Joselu pun menutup kemenangan Madrid 4-2 usai mencetak gol di menit ke-90+4.