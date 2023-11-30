Hasil Real Madrid vs Napoli di Liga Champions 2023-2024: Sengit, Los Blancos Menang 4-2!

MADRID - Hasil Real Madrid vs Napoli di Liga Champions 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol, Kamis (30/11/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 4-2 untuk Los Blancos.

Gol bagi Real Madrid dihasilkan Rodrygo Goes (11'), Jude Bellingham (22'), Nico Paz (84'), dan Joselu (90+4'). Sementara itu, Napoli hanya bisa membalas via gol Giovanni Simeone (9') dan Andre-Franck Zambo Anguissa (47')

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan menampilkan permainan menyerang sejak menit awal. Napoli bahkan unggul duluan di menit kesembilan.

Umpan Khvicha Kvaratskhelia dari sisi kiri, diteruskan dengan sundulan melintasi mulut gawang oleh Giovanni Di Lorenzo. Bola lalu disontek Simeone. Andriy Lunin sempat menghalau keluar tetapi wasit menyatakan gol lewat bantuan teknologi.

Kedudukan itu tidak bertahan lama. Lewat serangan cepat usai kick-off, Rodrygo sukses menyamakan skor. Menerima umpan Brahim Diaz, pemain asal Brasil itu melepaskan tembakan ke pojok kiri atas gawang yang membuat Alex Meret terpana.

Bahkan, Madrid berbalik unggul di menit ke-22. Umpan lambung David Alaba dari belakang, bisa disundul Bellingham untuk memaksa Meret memungut bola kedua kalinya dari gawang. Usai gol itu, tak banyak aksi tercipta sehingga babak pertama berakhir dengan skor 2-1.

Usai rehat, Napoli langsung menaikkan intensitas serangan. Hasilnya, Zambo Anguissa sukses menyamakan skor di menit ke-47. Usahanya melepas umpan tarik menyentuh bek lawan, tetapi bola memantul kembali ke arahnya dan langsung disambut tendangan untuk membobol gawang Lunin!