Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Real Madrid vs Napoli di Liga Champions 2023-2024: Sengit, Los Blancos Menang 4-2!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |05:00 WIB
Hasil Real Madrid vs Napoli di Liga Champions 2023-2024: Sengit, <i>Los Blancos</i> Menang 4-2!
Real Madrid menang 4-2 atas Napoli di Stadion Santiago Bernabeu (Foto: Reuters/Juan Medina)
A
A
A

MADRID - Hasil Real Madrid vs Napoli di Liga Champions 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol, Kamis (30/11/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 4-2 untuk Los Blancos.

Gol bagi Real Madrid dihasilkan Rodrygo Goes (11'), Jude Bellingham (22'), Nico Paz (84'), dan Joselu (90+4'). Sementara itu, Napoli hanya bisa membalas via gol Giovanni Simeone (9') dan Andre-Franck Zambo Anguissa (47')

Sundulan Jude Bellingham membawa Real Madrid unggul 2-1 atas Napoli (Foto: Reuters/Juan Medina)

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan menampilkan permainan menyerang sejak menit awal. Napoli bahkan unggul duluan di menit kesembilan.

Umpan Khvicha Kvaratskhelia dari sisi kiri, diteruskan dengan sundulan melintasi mulut gawang oleh Giovanni Di Lorenzo. Bola lalu disontek Simeone. Andriy Lunin sempat menghalau keluar tetapi wasit menyatakan gol lewat bantuan teknologi.

Kedudukan itu tidak bertahan lama. Lewat serangan cepat usai kick-off, Rodrygo sukses menyamakan skor. Menerima umpan Brahim Diaz, pemain asal Brasil itu melepaskan tembakan ke pojok kiri atas gawang yang membuat Alex Meret terpana.

Bahkan, Madrid berbalik unggul di menit ke-22. Umpan lambung David Alaba dari belakang, bisa disundul Bellingham untuk memaksa Meret memungut bola kedua kalinya dari gawang. Usai gol itu, tak banyak aksi tercipta sehingga babak pertama berakhir dengan skor 2-1.

Usai rehat, Napoli langsung menaikkan intensitas serangan. Hasilnya, Zambo Anguissa sukses menyamakan skor di menit ke-47. Usahanya melepas umpan tarik menyentuh bek lawan, tetapi bola memantul kembali ke arahnya dan langsung disambut tendangan untuk membobol gawang Lunin!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/12/51/1654985/sea-games-2025-janice-tjen-priska-nugroho-dan-aldila-sutjiadi-bawa-tenis-beregu-putri-indonesia-tembus-final-ysy.jpg
SEA Games 2025: Janice Tjen, Priska Nugroho, dan Aldila Sutjiadi Bawa Tenis Beregu Putri Indonesia Tembus Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/pelatih_liverpool_arne_slot_mencoret_mohamed_salah.jpg
Mo Salah Hengkang dari Liverpool? Arne Slot Beri Kabar Terbaru Usai Percakapan Rahasia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement