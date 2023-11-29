Jelang Real Madrid vs Napoli, Dani Carvajal Ungkap Satu Sosok yang Paling Berbahaya dari Partenopei

DANI Carvajal percaya diri mampu redam Khvicha Kvaratskhelia ketika Real Madrid menghadapi Napoli. Los Blancos – julukan Real Madrid – akan menghadapi Napoli pada pertandingan kelima mereka di Grup C Liga Champions 2023-2024.

Partenopei – julukan Napoli – bakal melawat ke Santiago Bernabeu pada Kamis (30/11/2023) dini hari nanti WIB. Real Madrid sudah lolos ke babak 16 besar, namun masih berhasrat untuk mengklaim juara grup di Grup C ketika melakoni laga ini.

Pada pertemuan pertama, Real Madrid harus bersusah payah mengalahkan Napoli dengan skor 3-2 di Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italia pada 4 Oktober 2023 lalu. Sebab itu, Los Blancos tak mau kesusahan lagi.

Carvajal mengatakan dirinya dalam kondisi yang baik menjelang pertandingan tersebut. Bek berpaspor Spanyol itu menegaskan siap menghadapi tantangan melawan lincahnya Kvaratskhelia.

"Dari segi statistik penyerangan, semuanya berjalan sesuai keinginan saya dan saya memberikan kontribusi kepada tim. Dalam hal kepercayaan diri, saya merasa sangat baik,” kata Carvajal dikutip dari laman resmi Real Madrid, Rabu (29/11/2023).