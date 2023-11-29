Meski Sudah Lolos ke 16 Besar Liga Champions 2023-2024, Carlo Ancelotti Tak Mau Real Madrid Main Santai saat Jamu Napoli

MADRID - Real Madrid telah berhasil mengamankan tiket 16 besar Liga Champions 2023-2024, namun hal tersebut belum membuat sang pelatih, Carlo Ancelotti merasa puas. Karena itulah Ancelotti memerintahkan Madrid untuk menang saat melawan Napoli demi menjadi juara Grup C.

Ya, kemenangan atas Napoli di matchday kelima Grup C Liga Champions 2023-2024 akan membaut Madrid otomatis menjadi juara grup. Untuk itu ia mau Madrid bermain maksimal kala menjamu klub asal Italia itu di Stadion Santiago Bernabeu pada Kamis 30 November 2023 pukul 03.00 WIB.

Menjadi juara grup jelas akan memberikan keuntungan untuk Madrid. Sebab setidaknya lawan mereka di babak 16 besar nanti adalah runner-up dari grup lain, bukan posisi pertama yang pasti jauh lebih kuat.

Jadi, tak heran jika Ancelotti mengincar posisi pertama di Grup C. Ia mengatakan timnya akan berusaha tampil menekan sejak awal laga. Hal tersebut agar Real Madrid dapat mengamankan tiga poin di kandang.

"Kemenangan melawan mereka dapat membuat kami menyelesaikan babak penyisihan grup Liga Champions sebagai yang pertama," kata Ancelotti dilansir dari Tuttomercato, Rabu (29/11/2023).

Mantan pelatih AC Milan itu mengatakan Real Madrid pun tidak akan memandang remeh tim asal Italia itu dalam laga nanti. Pasalnya, Napoli adalah tim yang syarat dengan kualitas dan pengalaman.