Hasil Girona vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol 2023-2024: Ditahan 1-1, Gironistes Gagal Salip Real Madrid di Puncak Klasemen

GIRONA – Girona gagal memetik kemenangan kala menjamu Athletic Bilbao di pekan ke-14 Liga Spanyol 2023-2024, pada Selasa (28/11/2023) dini hari WIB. Bermain di Stadion Montilivi, Girona, tim berjuluk Gironistes itu tepatnya dithaan dengan skor 1-1.

Laga Girona vs Bilbao berjalan agak alot di babak pertama. Tidak heran babak pertama pun diakhiri dengan skor kacamata alias 0-0. Girona pun mulai bangkit di babak kedua.

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Girona akhirnya mampu unggul lebih dulu berkat gol Viktor Tsyhankov di menit 55. Sayangnya, keunggulan tersebut tak bertahan lama, sebab di menit 67, Bilbao berhasil menyamakan kedudukan.

Gol yang menghancurkan kemenangan Girona itu adalah Inaki Williams. Setelah gol Bilbao itu, tak ada lagi yang mampu mencatatkan namanya di papan skor.

Alhasil, skor 1-1 menghiasi hasil akhir laga Girona vs Bilbao. Bagi tim tamu, hasil imbang itu berhasil membuat mereka naik ke peringkat kelima dengan perolehan 25 poin.

Akan tetapi, bagi Girona hasil imbang itu membuat mereka gagal kembali ke puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024. Girona gagal menyalip Real Madrid yang kini menguasai posisi pertama meski kedua tim sama-sama memiliki 35 poin.