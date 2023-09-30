5 Fakta Menarik Girona vs Real Madrid dalam Perebutan Puncak Klasemen Liga Spanyol 2023-2024 Malam Ini

SEBANYAK 5 fakta menarik Girona vs Real Madrid dalam perebutan puncak klasemen Liga Spanyol 2023-2024 malam ini akan diulas Okezone. Los Blanquivermells -julukan Girona- akan menjamu Real Madrid di pekan ke-8 Liga Spanyol 2023-2024.

Duel Girona vs Real Madrid bakal berlangsung di Estadi Montilivi pada Sabtu (30/9/2023) pukul 23.30 WIB. Kedua klub tersebut memulai musim ini dengan performa yang kuat dan sama-sama calon pemuncak klasemen Liga Spanyol 2023-2024.

Girona yang sebelumnya sempat memuncaki klasemen, kini berada di posisi kedua dengan koleksi 19 poin, terpaut 1 angka dari Barcelona di posisi teratas. Sementara itu, Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 18 poin.

Itu artinya, siapa yang menang di laga Girona vs Real Madrid maka akan menjadi pemuncak klasemen. Pertemuan kedua tim pun akan menyajikan partai yang seru untuk ditonton. Sebab, sedikitnya ada 5 fakta menarik yang melatarbelakangi kedua tim tersebut.

Berikut 5 Fakta Menarik Girona vs Real Madrid dalam Perebutan Puncak Klasemen Liga Spanyol 2023-2024 Malam Ini:

5. Girona Buat Real Madrid Kesulitan di 3 Laga Terakhir





Real Madrid belum berhasil memenangkan tiga pertandingan terakhir mereka melawan Girona. Dalam tiga pertemuan tersebut, Girona berhasil meraih satu hasil imbang dan dua kemenangan termasuk kemenangan besar 4-2 pada April 2023.

Dalam laga itu, Taty Castellanos mencetak empat gol ke gawang Real Madrid. Bahkan, Girona sebelumnya memenangkan pertandingan pertama melawan Los Blancos dengan skor 2-1 pada Oktober 2017, beberapa bulan setelah Los Blanquivermells promosi ke Liga Spanyol.

Sementara itu, kemenangan terakhir Los Blancos di Montilivi terjadi pada Agustus 2018. Saat itu, Karim Benzema mencetak dua gol, sementara Gareth Bale dan Sergio Ramos masing-masing mencetak satu gol untuk memimpin Los Blancos meraih kemenangan 4-1.