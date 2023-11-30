Hasil Babak Pertama Galatasaray vs Manchester United di Liga Champions 2023-2024: Iblis Merah Memimpin 2-1 saat Rehat

ISTANBUL - Hasil babak pertama Galatasaray vs Manchester United di Liga Champions 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion RAMS Park, Istanbul, Turki, Kamis (30/11/2023) dini hari WIB itu berakhir 2-1 untuk keunggulan Iblis Merah.

Tim tamu memimpin lebih dulu 2-0 via gol Alejandro Garnacho (11') dan Bruno Fernandes (18'). Namun, Hakim Ziyech memperkecil skor bagi Galatasaray di menit ke-29.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tuan rumah bermain lebih rapi di awal babak pertama untuk mencari celah di pertahanan lawan. Dries Mertens mengintip peluang pada menit keempat lewat tembakan jarak jauh, tetapi bola bisa dengan mudah ditangkap Andre Onana.

Akan tetapi, Iblis Merah justru unggul duluan di menit ke-11. Berawal dari skema serangan yang rapi, Bruno Fernandes melepas bola ke sisi kiri. Garnacho sempat mengontrol sebelum melepaskan tembakan yang tak bisa ditepis Fernando Muslera!

Kemelut terjadi di gawang Man United pada menit ke-15. Beruntung, bola berhasil ditepis Onana dan klaim terjadinya handball ditolak VAR. Skor berubah 2-0 di menit ke-18. Kali ini, tembakan jarak jauh Bruno sukses menembus gawang Galatasaray.

Namun, tuan rumah tidak tinggal diam. Ziyech berhasil membuat Onana terperangah dengan tendangan bebasnya di menit ke-29. Setelah itu, laga berjalan sengit.

Mauro Icardi sempat mencetak gol di menit ke-43. Namun, penyerang asal Argentina itu lebih dulu berada dalam posisi offside. Alhasil, skor 2-1 untuk keunggulan Man United bertahan hingga turun minum.