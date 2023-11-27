Kobbie Mainoo Banjir Pujian Usai Tampil Gemilang Bersama Manchester United, Legenda Setan Merah: Untung Dia Bukan Pemain Manchester City!

LIVERPOOL – Legenda Manchester United, Gary Neville, soroti penampilan gemilang Kobbie Mainoo bersama Setan Merah -julukan Man United- saat melawan Everton dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Neville merasa sangat bersyukur karena gelandang berusia 18 tahun itu adalah pemain Man United, bukan rival sekota mereka, Manchester City.

Ya, Mainoo dipercaya tampil sejak menit awal ketika Man United berhasil mengalahkan Everton dengan skor 3-0 di Stadion Goodison Park, Minggu 26 November 2023. Laga ini sekaligus menjadi debut pemain berpaspor Inggris itu bersama Setan Merah di Liga Inggris musim ini.

Pada laga debutnya, Mainoo langsung menyita perhatian karena tampil sangat solid di pos lini tengah Man United. Tampil selama 72 menit, dia benar-benar menunjukkan kualitasnya dengan melakukan clearance penting serta memberi umpan-umpan matangnya.

Neville pun dibuat takjub dengan penampilan debut gelandang berusia 18 tahun itu. Dia bahkan sampai berpikir kalau Mainoo adalah salah satu pemain yang mungkin akan dibidik Man City.

“Pujian terbesar yang dapat saya berikan kepadanya, dan menyakitkan untuk mengatakannya, adalah bahwa Kobbie tampak seperti pemain Manchester City,” kata Neville, dilansir dari Metro, Senin (27/11/2023).

“Saya melihat dia adalah pemain yang akan dilirik oleh Pep Guardiola dan berpikir, 'Saya ingin dia di lini tengah saya, itulah yang dilakukan para pemain lini tengah saya',” sambungnya.