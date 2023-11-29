Stefano Cugurra Tersenyum Lebar Usai Bali United Cukur Stallion Laguna 5-2 di AFC Cup 2023-2024

Bali United menang telak 5-2 atas Stallion Laguna FC di matchday lima Grup G AFC Cup 2023-2024 (Foto: Bali United)

GIANYAR - Pelatih Bali United Stefano Cugurra menyatakan sangat senang timnya berhasil menang 5-2 atas Stallions Laguna FC di matchday kelima Grup G AFC Cup 2023-2024. Apalagi, Serdadu Tridatu menguasai pertandingan.

Laga Bali United vs Stallion Laguna FC itu digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (29/11/2023) malam WIB. Tuan rumah menang telak 5-2 sekaligus menjaga kans lolos ke babak berikutnya.

Teco mengatakan timnya menampilkan permainan yang cukup baik dalam laga itu. Hal tersebut menandakan persiapan yang sudah dilakukan skuad Bali United berjalan efektif.

"Saya cukup senang dengan penampilan tim malam ini," kata Cugurra dilansir dari laman Bali United, Rabu (29/11/2023).

Pelatih asal Brasil itu menyebut anak asuhnya dari awal laga memang berkomitmen untuk bermain ngotot. Sebab, Bali United ingin langsung mengamankan kemenangan yang ditargetkan.

"Kami menguasai jalannya pertandingan dengan beberapa peluang yang berhasil kami ciptakan. Kami menyerang sejak awal untuk bisa meraih hasil positif," papar Teco.