Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Stefano Cugurra Tersenyum Lebar Usai Bali United Cukur Stallion Laguna 5-2 di AFC Cup 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |23:09 WIB
Stefano Cugurra Tersenyum Lebar Usai Bali United Cukur Stallion Laguna 5-2 di AFC Cup 2023-2024
Bali United menang telak 5-2 atas Stallion Laguna FC di matchday lima Grup G AFC Cup 2023-2024 (Foto: Bali United)
A
A
A

GIANYAR - Pelatih Bali United Stefano Cugurra menyatakan sangat senang timnya berhasil menang 5-2 atas Stallions Laguna FC di matchday kelima Grup G AFC Cup 2023-2024. Apalagi, Serdadu Tridatu menguasai pertandingan.

Laga Bali United vs Stallion Laguna FC itu digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (29/11/2023) malam WIB. Tuan rumah menang telak 5-2 sekaligus menjaga kans lolos ke babak berikutnya.

Bali United vs Stallion Laguna FC

Teco mengatakan timnya menampilkan permainan yang cukup baik dalam laga itu. Hal tersebut menandakan persiapan yang sudah dilakukan skuad Bali United berjalan efektif.

"Saya cukup senang dengan penampilan tim malam ini," kata Cugurra dilansir dari laman Bali United, Rabu (29/11/2023).

Pelatih asal Brasil itu menyebut anak asuhnya dari awal laga memang berkomitmen untuk bermain ngotot. Sebab, Bali United ingin langsung mengamankan kemenangan yang ditargetkan.

"Kami menguasai jalannya pertandingan dengan beberapa peluang yang berhasil kami ciptakan. Kami menyerang sejak awal untuk bisa meraih hasil positif," papar Teco.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/51/2969429/jadwal-siaran-langsung-semifinal-afc-cup-2023-2024-zona-asean-sabah-fc-vs-macarthur-fc-siang-ini-live-di-inews-S4vLpkQ7EI.jpg
Jadwal Siaran Langsung Semifinal AFC Cup 2023-2024 Zona ASEAN Sabah FC vs Macarthur FC Siang Ini, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/51/2966704/saddil-ramdani-cedera-ong-kim-swee-semoga-dia-segera-pulih-sebelum-laga-macarthur-fc-vs-sabah-fc-4vZ5JLfU7u.jpg
Saddil Ramdani Cedera, Ong Kim Swee: Semoga Dia Segera Pulih Sebelum Laga Macarthur FC vs Sabah FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/51/2939353/meski-tersingkir-stefano-cugurra-nilai-bali-united-petik-pelajaran-berharga-dari-afc-cup-2023-2024-8pPtwRWwpn.jpg
Meski Tersingkir, Stefano Cugurra Nilai Bali United Petik Pelajaran Berharga dari AFC Cup 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/51/2939565/pesan-yakob-sayuri-ke-saddil-ramdani-usai-psm-makassar-menang-3-1-atas-sabah-fc-sampai-jumpa-di-tc-timnas-indonesia-gL0hqaJqtf.jpg
Pesan Yakob Sayuri ke Saddil Ramdani Usai PSM Makassar Menang 3-1 atas Sabah FC: Sampai Jumpa di TC Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655083/timnas-indonesia-u22-gagal-total-di-sea-games-2025-tangisan-jens-raven-pecah-els.webp
Timnas Indonesia U-22 Gagal Total di SEA Games 2025, Tangisan Jens Raven Pecah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/alma_ariella_tsany_menyumbang_emas_ke_19_indonesia.jpg
Dua Atlet Indonesia Kuasai Podium, Alma Ariella Tsany Sabet Emas Ke-19 SEA Games 2025 dari Panjat Tebing
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement