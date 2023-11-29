Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup G AFC Cup 2023-2024 di Matchday Kelima: Bali United Buka Peluang ke Semifinal!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |21:36 WIB
Klasemen Sementara Grup G AFC Cup 2023-2024 di Matchday Kelima: Bali United Buka Peluang ke Semifinal!
Bali United kini menghuni posisi tiga klasemen sementara Grup G AFC Cup 2023-2024 di matchday kelima (Foto: Instagram/@baliunitedfc)
KLASEMEN sementara Grup G AFC Cup 2023-2024 di matchday kelima sudah diketahui. Bali United membuka peluang untuk lolos ke semifinal Zona ASEAN AFC Cup 2023-2024 usai berpesta gol ke gawang Stallion Laguna FC!

Laga Bali United vs Stallion Laguna FC itu digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (29/11/2023) malam WIB. Serdadu Tridatu menang telak 5-2 sekaligus menjaga kans lolos ke babak berikutnya.

Bali United vs Stallion Laguna FC

Saat ini, anak asuh Stefano Cugurra telah mengemas tujuh poin dari lima laga. Kemenangan atas wakil Filipina itu memang sangat krusial untuk lolos setidaknya sebagai runner-up terbaik dari tiga grup.

Sekadar informasi, tiga juara grup F, G, dan H, langsung lolos ke semifinal Zona ASEAN AFC Cup 2023-2024. Satu tim lagi akan diambil dari runner-up terbaik di antara tiga grup tersebut.

Di Grup G, puncak klasemen dihuni oleh Central Coast Mariners dengan nilai 10. Wakil Australia itu ditahan Terengganu FC 1-1 pada laga yang juga digelar Rabu (29/11/2023) malam WIB.

Hasil imbang itu sekaligus menjaga peluang Bali United. Sebab, Terengganu saat ini mengumpulkan sembilan poin. Bisa dibilang, perebutan posisi runner-up Grup G hanya tinggal antara Ilija Spasojevic dan kawan-kawan melawan sang wakil Malaysia.

Sebab, Central Coast akan menghadapi Stallion di markas lawan pada laga terakhir yang digelar 11 Desember 2023. Di saat hampir bersamaan, Terengganu menjamu Bali di Malaysia!

Dengan nilai 10, Bali tentu berpeluang lolos ke fase berikutnya sebagai runner-up terbaik. Namun, mereka harus menunggu hasil dari matchday kelima Grup H dan F yang baru akan dimainkan Kamis 30 November 2023.

