Link Live Streaming Bali United vs Stallion Laguna di AFC Cup 2023-2024, Klik di Sini!

LINK live streaming Bali United vs Stallion Laguna di AFC Cup 2023-2024 dapat Anda klik di sini. Duel pekan ke-5 Grup G AFC Cup 2023-2024 zona Asia Tenggara itu akan dihelat di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Rabu (29/11/2023) pukul 19.00 WIB dan disiarkan secara live streaming di Vision+.

Pertandingan kontra klub Filipina tersebut bisa dibilang menjadi laga hidup mati bagi Serdadu Tridatu saat –julukan Bali United. Sebab, jika pasukan Stefano Cugurra itu kalah dari Stallion Laguna, mereka hampir pasti gagal lolos ke fase gugur alias semifinal AFC Cup 2023-2024 zona ASEAN.

Nantinya, hanya pemuncak klasemen Grup F, G, dan H yang mendapat jatah lolos ke semifinal AFC Cup 2023-2024 zona ASEAN. Sementara itu, satu tiket lainnya bakal diberikan untuk tim yang menjadi runner-up terbaik dari ketiga grup tersebut.

Saat ini, Bali United masih belum beranjak dari peringkat ketiga di klasemen sementara Grup G AFC Cup 2023-2024 dengan torehan 4 poin. Privat Mbarga cs berada di bawah Central Coast Mariners (Australia) yang menempati posisi pertama (9 poin) dan Terengganu FC (Malaysia) di posisi kedua (8 poin).

Melihat dari klasemen Grup G di atas, Bali United tentu wajib memenangkan pertandingan kontra Stallion Laguna jika ingin menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup 2023-2024 zona ASEAN. Meskipun, peluang Bali United untuk lolos ke fase gugur zona Asia Tenggara masih sangat berat jika pun menang.