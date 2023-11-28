Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Prancis U-17 vs Timnas Mali U-17 di Semifinal Piala Dunia U-17 2023: Comeback 2-1, Les Blues Tantang Jerman di Final!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |21:07 WIB
Hasil Timnas Prancis U-17 vs Timnas Mali U-17 di Semifinal Piala Dunia U-17 2023: <i>Comeback</i> 2-1, <i>Les Blues</i> Tantang Jerman di Final!
Timnas Prancis U-17 lolos ke final Piala Dunia U-17 2023 usai menaklukkan Timnas Mali U-17 2-1 (Foto: FFF)
SOLO - Hasil Timnas Prancis U-17 vs Timnas Mali U-17 di Semifinal Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Duel di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (28/11/2023) malam WIB itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Les Bleus.

Mali U-17 lebih dulu unggul via Ibrahim Diarra di menit keempat injury time babak pertama. Namun, satu kartu merah membuat Prancis bisa comeback lewat gol Yvann Titi (56') dan Ismail Bouneb (69').

Timnas Mali U-17 berlatih jelang semifinal Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Mali U-17 langsung mendapat peluang emas di menit ke-5 lewat tendangan Sekou Kone yang tercipta dari sepak pojok. Sayangnya tendangan Kone masih bisa ditepis oleh Paul Argney. Sementara itu, Prancis U-17 juga bukan tanpa ancaman.

Kedua kesebelasan bermain dengan tempo permainan yang cepat. Tim muda Les Bleus  mendapat peluang terbaiknya di menit ke-18 lewat tendangan Mathis Lambourde yang masih bisa ditepis Bourama Kone. Kedua tim masih terus jual beli serangan.

Kendati saling jual beli serangan, skor kacamata masih menghiasi jalannya pertandingan hingga menit ke-30. Skuad muda Les Aigles kembali mendapat peluang emas di menit ke-35 lewat sontekan Ibrahim Kanate yang lagi-lagi masih mampu diamankan Paul Argney.

Memasuki lima menit akhir waktu normal babak pertama, kedua kesebelasan kerap mendapat peluang yang sayangnya belum membuahkan gol. Sampai akhirnya, Timnas Mali U-17 berhasil unggul lebih dulu lewat gol Ibrahim Diarra (45+4’). Alhasil, Les Aigles muda unggul 1-0 atas Prancis U-17 di babak pertama.

Babak Kedua

Timnas Mali U-17 nyaris menggandakan keunggulannya di menit ke-50 lewat tendangan Ibrahim Diarra yang masih melebar ke sisi kanan gawang Prancis U-17. Berselang lima menit, Les Aigles muda terpaksa harus bermain 10 pemain setelah Souleymane Sanogo diganjar kartu merah usai melanggar keras Aymen Sadi.

Pelanggaran yang membuahkan tendangan bebas itu berhasil dimanfaatkan Les Bleus muda. Sebab, umpan matang yang dilesatkan Ismail Bouneb mampu disambar dengan sangat baik oleh Yvann Titi sehingga membuat Prancis U-17 menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

