Hasil Babak Pertama Timnas Prancis U-17 vs Timnas Mali U-17 di Semifinal Piala Dunia U-17 2023: Les Aigles Unggul 1-0 saat Rehat!

SOLO - Hasil babak pertama Timnas Prancis U-17 vs Timnas Mali U-17 di Semifinal Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Duel di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (28/11/2023) malam WIB itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Les Aigles.

Gol bagi Timnas Mali U-17 dihasilkan oleh Ibrahim Diarra di menit keempat injury time. Mereka sukses menghentikan rekor tanpa kebobolan kiper Timnas Prancis Paul Argney sejak fase grup.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Mali U-17 langsung mendapat peluang emas di menit ke-5 lewat tendangan Sekou Kone yang tercipta dari sepak pojok. Sayangnya tendangan Kone masih bisa ditepis oleh Paul Argney. Sementara itu, Prancis U-17 juga bukan tanpa ancaman.

Kedua kesebelasan bermain dengan tempo permainan yang cepat. Tim muda Les Bleus mendapat peluang terbaiknya di menit ke-18 lewat tendangan Mathis Lambourde yang masih bisa ditepis Bourama Kone. Kedua tim masih terus jual beli serangan.

Kendati saling jual beli serangan, skor kacamata masih menghiasi jalannya pertandingan hingga menit ke-30. Skuad muda Les Aigles kembali mendapat peluang emas di menit ke-35 lewat sontekan Ibrahim Kanate yang lagi-lagi masih mampu diamankan Paul Argney.

Memasuki lima menit akhir waktu normal babak pertama, kedua kesebelasan kerap mendapat peluang yang sayangnya belum membuahkan gol. Sampai akhirnya, Timnas Mali U-17 berhasil unggul lebih dulu lewat gol Ibrahim Diarra (45+4’). Alhasil, Les Aigles muda unggul 1-0 atas Prancis U-17 di babak pertama.