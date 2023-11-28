Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Prancis U-17 vs Timnas Mali U-17 di Semifinal Piala Dunia U-17 2023

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |14:38 WIB
Link Live Streaming Timnas Prancis U-17 vs Timnas Mali U-17 di Semifinal Piala Dunia U-17 2023
Timnas Prancis U-17 berlatih jelang semifinal Piala Dunia U-17 2023 melawan Timnas Mali U-17 (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

SOLO - Link live streaming Timnas Prancis U-17 vs Timnas Mali U-17 di semifinal Piala Dunia U-17 2023 bisa dilihat di artikel ini. Laga itu akan dihelat di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Mali U-17 merupakan ancaman serius bagi Prancis U-17. Betapa tidak, total Mali U-17 sudah mencetak 11 gol dalam tiga laga terakhir di Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Mali U-17 berlatih jelang semifinal Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

Dalam tiga laga tersebut, hanya Kanada U-17 saja yang berhasil membobol gawang Mali U-17. Tak ayal, meski berstatus non-unggulan, Mali U-17 menjadi kuda hitam yang amat menakutkan.

Adapun laga Prancis U-17 kontra Mali U-17 akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Selasa (28/11/2023). Pelatih Prancis, Jean-Luc Vannuchi amat menyadari potensi marabahaya yang bisa dihadirkan Mali U-17.

“Pertandingan besok, kami sudah mempersiapkan dengan baik dan solid. Kami akan memperjuangkan sebisa mungkin untuk mengamankan satu tempat di final,” kata Vannuchi pada konferensi pers di Solo, Senin 27 November 2023. 

“Mali punya intensitas yang baik tapi kami sudah melakukan analisis sejak lawan Uzbekistan jadi kami lebih siap menjalani semifinal,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
