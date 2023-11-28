Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tiket Final Piala Dunia U-17 2023 Sudah Ludes Terjual meski Belum Sampai Hari H

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |08:00 WIB
Tiket Final Piala Dunia U-17 2023 Sudah Ludes Terjual meski Belum Sampai Hari H
Timnas Argentina U-17 berpotensi tampil di final Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC WCU17/NFL)
A
A
A

TIKET final Piala Dunia U-17 2023 sudah ludes terjual meski belum sampai hari H. Ini membuktikan bahwa antusiasme masyarakat Indonesia terhadap Piala Dunia U-17 2023 begitu tinggi.

Hingga berita ini disusun, belum ada tim yang dipastikan lolos ke partai puncak. Laga semifinal sendiri baru akan dimainkan pada hari Selasa (28/11/2023) ini.

Piala Dunia U-17

Adapun final Piala Dunia U-17 2023 itu baru akan berlangsung pada Jumat, 1 Desember 2023, di Stadion Manahan, Solo. Kepastian habisnya tiket final itu disampaikan langsung oleh Panitia Pelaksana Lokal (LOC) Piala Dunia FIFA U-17 2023.

Tercatat ada sebanyak 11 ribuan tiket yang dijatah untuk partai final. Head of Marketing and Commercial LOC Piala Dunia U-17 2023 Marsal Masita, menyampaikan pihaknya tidak bisa membuka penjualan tiket sampai hari-H karena sejak Senin (27/11/2023) sudah ludes.

"Untuk final, justru antusiasmenya sangat luar biasa. Kami tidak bisa membuka penjualan tiket ini sampai hari H. Buktinya sampai saat ini saja, saat kita belum mengetahui siapa yang bermain nanti, kuotanya sudah habis," terang Marsal dalam rilis PSSI, Senin (27/11/2023).

