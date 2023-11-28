Jadwal Semifinal Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini Selasa 28 November 2023: Ada Timnas Argentina U-17 vs Jerman U-17 dan Prancis U-17 vs Mali U-17

JADWAL semifinal Piala Dunia U-17 2023 pada hari ini, Selasa (28/11/2023) menarik untuk diketahui. Sebab ada dua pertandingan, yakni antara Timnas Argentina U-17 vs Jerman U-17 dan Prancis U-17 vs Mali U-17 yang saling bersaing merebut tiket final dari ajang tersebut.

Ya, perjalanan panjang Piala Dunia U-17 2023 akhirnya akan segera mencapai akhir. Kini tersisa empat tim, yakni Argentina U-17, Jerman U-17, Prancis U-17, dan Mali U-17.

Keempat tim tersebut pun saling berebut dua tiket ke final yang akan dimainkan di Stadion Manahan, Solo pada 2 Desember 2023 mendatang. Namun, sebelum mencapai final, keempat tim juga sudah bermain di Manahan pada babak semifinal ini.

Dari keempat semifinal, hanya Prancis U-17 yang pernah merasakan gelar juara Piala Dunia U-17. Momen tersebut tercipta pada edisi 2001.

Lalu Jerman U-17 dan Mali U-17 pernah merasakan status runner-up. Kemudian Argentina justru belum pernah bermain di babak final karena prestasi terbaiknya adalah merebut posisi ketiga di Piala Dunia U-17 1991, 1995, dan 2003.

Lantas sanggupkah Argentina U-17 menuju final pertamanya di turnamen akbar kelompok umur tersebut? Satu hal yang pasti langkah Argentina U-17 untuk mencetak sejarah tersebut tidak akan mudah.