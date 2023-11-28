Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Semifinal Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini Selasa 28 November 2023: Ada Timnas Argentina U-17 vs Jerman U-17 dan Prancis U-17 vs Mali U-17

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |05:33 WIB
Jadwal Semifinal Piala Dunia U-17 2023 Hari Ini Selasa 28 November 2023: Ada Timnas Argentina U-17 vs Jerman U-17 dan Prancis U-17 vs Mali U-17
Jadwal Semifinal Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL semifinal Piala Dunia U-17 2023 pada hari ini, Selasa (28/11/2023) menarik untuk diketahui. Sebab ada dua pertandingan, yakni antara Timnas Argentina U-17 vs Jerman U-17 dan Prancis U-17 vs Mali U-17 yang saling bersaing merebut tiket final dari ajang tersebut.

Ya, perjalanan panjang Piala Dunia U-17 2023 akhirnya akan segera mencapai akhir. Kini tersisa empat tim, yakni Argentina U-17, Jerman U-17, Prancis U-17, dan Mali U-17.

Keempat tim tersebut pun saling berebut dua tiket ke final yang akan dimainkan di Stadion Manahan, Solo pada 2 Desember 2023 mendatang. Namun, sebelum mencapai final, keempat tim juga sudah bermain di Manahan pada babak semifinal ini.

Dari keempat semifinal, hanya Prancis U-17 yang pernah merasakan gelar juara Piala Dunia U-17. Momen tersebut tercipta pada edisi 2001.

Timnas Argentina U-17

Lalu Jerman U-17 dan Mali U-17 pernah merasakan status runner-up. Kemudian Argentina justru belum pernah bermain di babak final karena prestasi terbaiknya adalah merebut posisi ketiga di Piala Dunia U-17 1991, 1995, dan 2003.

Lantas sanggupkah Argentina U-17 menuju final pertamanya di turnamen akbar kelompok umur tersebut? Satu hal yang pasti langkah Argentina U-17 untuk mencetak sejarah tersebut tidak akan mudah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/10/51/1654183/hasil-renang-sea-games-2025-jason-donovan-tambah-medali-emas-untuk-indonesia-swp.jpg
Hasil Renang SEA Games 2025: Jason Donovan Tambah Medali Emas untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/timnas_indonesia_u_22_takluk_0_1_dari_filipina_u_2.jpg
Kekalahan Timnas Indonesia U-22 dari Filipina Tidak Masuk Akal!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement