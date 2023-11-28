Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jumpa Timnas Argentina U-17 di Semifinal Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Timnas Jerman U-17 Berharap Wonderkid Borussia Dortmund Bisa Main

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |04:02 WIB
Timnas Jerman U-17 bakal hadapi Argentina U-17 di semifinal Piala Dunia U-17 2023.
Timnas Jerman U-17 bakal hadapi Argentina U-17 di semifinal Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/dfb_junioren)
A
A
A

SOLO – Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Jerman U-17, Christian Wuck, berharap pemain andalannya, Charles Herrmann, dapat bermain saat melawan Argentina U-17 di semifinal Piala Dunia U-17 2023. Sebab kehadiran wonderkid Borussia Dortmund tersebut ternyata dibutuhkan Jerman U-17.

Skuad muda Der Panzer -julukan Timnas Jerman- akan menghadapi Argentina U-17 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (28/11/2023) pukul 15.30 WIB. Jelas pertandingan tersebut sangat penting bagi kedua kubu demi mengunci tiket final Piala Dunia U-17 2023.

Namun jelang duel penting itu, Timnas Jerman U-17 dibuat khawatir karena kemungkinan Herrmann akan absen. Striker muda Borussia Dortmund ini harus ditarik keluar di menit ke-17 saat membungkam Spanyol U-17 di babak perempat final. Lantas kondisi itu menjadi teka-teki apakah Herrmann mengalami cedera yang cukup serius sehingga harus ditarik keluar.

Menanggapi hal itu, Wuck mengatakan jika dia masih mengobservasi kondisi Herrmann selama jeda pertandingan. Dia menolak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi sesungguhnya pemain berusia 17 tahun ini. Dia hanya berharap kondisi pemainnya tidak mengkhawatirkan dan Herrmann bisa bermain di laga kontra Argentina U-17.

Timnas Jerman U-17

“Kami ada jeda waktu pertandingan. Saya harap dia tidak ada kendala berarti dan bisa bermain di semifinal. Tetapi saya belum tahu. Saya harap tim dokter bisa memberikan yang terbaik. Pertandingan selanjutnya sudah dekat dan kami harus fokus,” tutur Wuck dalam rilis LOC Piala Dunia U-17, Selasa (28/11/2023).

Di sisi lain, Wuck mengungkapkan bahwa sesungguhnya dia berharap para pemain bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain di klub. Dengan demikian mereka bisa mendapatkan pengalaman bermain saat tampil di turnamen besar seperti Piala Dunia U-17 ini. Namun, hal itu dinilainya cukup sulit.

Halaman:
1 2
      
