HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pantang Remehkan Timnas Mali U-17, Prancis U-17 Bakal Main Hati-Hati di Semifinal Piala Dunia U-17 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |01:47 WIB
Pantang Remehkan Timnas Mali U-17, Prancis U-17 Bakal Main Hati-Hati di Semifinal Piala Dunia U-17 2023
Timnas Prancis U-17 siap hadapi Mali U-17 di semifinal Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
SOLO - Penggawa Tim Nasional (Timnas) Prancis U-17, Nolan Ferron memastikan skuadnya pantang meremehkan Mali U-17 jelang kedua tim bentrok di semifinal Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya Ferron menilai Mali U-17 memiliki skuad yang kuat dan ia merasa Prancis U-17 mesti bermain hati-hati.

Babak semifinal antara Prancis U-17 dan Mali U-17 akan tersaji di Stadion Manahan, Solo, Selasa (28/11/2023) pukul 19:00 WIB. Pemenang dari duel itu akan melangkah ke partai puncak dan melawan pemenang dari pertandingan antara Argentina U-17 dan Jerman U-17.

"Menurut saya mereka (Mali U-17) adalah tim yang bagus dan kuat secara fisik. Mereka memiliki intensitas yang tinggi dan pasti nanti akan ada duel," ungkap Ferron, Selasa (28/11/2023).

"Jadi, kami akan mencari solusi untuk mengatasinya," tambahnya.

Saat ditanya apakah Timnas Prancis U-17 akan bermain menyerang atau bertahan pada laga besok, Ferron mengaku semuanya tergantung tim lawan nantinya. Namun, dia mengatakan bahwa timnya akan tetap bermain seperti biasanya.

Timnas Mali U-17

"Semua tergantung dengan gaya permainan Mali U-17 nanti. Kami akan bermain seperti biasanya dengan memanfaatkan ruang yang ada," sambung Ferron.

