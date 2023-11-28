Pantang Remehkan Timnas Mali U-17, Prancis U-17 Bakal Main Hati-Hati di Semifinal Piala Dunia U-17 2023

SOLO - Penggawa Tim Nasional (Timnas) Prancis U-17, Nolan Ferron memastikan skuadnya pantang meremehkan Mali U-17 jelang kedua tim bentrok di semifinal Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya Ferron menilai Mali U-17 memiliki skuad yang kuat dan ia merasa Prancis U-17 mesti bermain hati-hati.

Babak semifinal antara Prancis U-17 dan Mali U-17 akan tersaji di Stadion Manahan, Solo, Selasa (28/11/2023) pukul 19:00 WIB. Pemenang dari duel itu akan melangkah ke partai puncak dan melawan pemenang dari pertandingan antara Argentina U-17 dan Jerman U-17.

"Menurut saya mereka (Mali U-17) adalah tim yang bagus dan kuat secara fisik. Mereka memiliki intensitas yang tinggi dan pasti nanti akan ada duel," ungkap Ferron, Selasa (28/11/2023).

"Jadi, kami akan mencari solusi untuk mengatasinya," tambahnya.

Saat ditanya apakah Timnas Prancis U-17 akan bermain menyerang atau bertahan pada laga besok, Ferron mengaku semuanya tergantung tim lawan nantinya. Namun, dia mengatakan bahwa timnya akan tetap bermain seperti biasanya.

"Semua tergantung dengan gaya permainan Mali U-17 nanti. Kami akan bermain seperti biasanya dengan memanfaatkan ruang yang ada," sambung Ferron.