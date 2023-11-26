Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Terhenti di Perempatfinal, Pelatih Timnas Spanyol U-17 Ungkap Kesan Positif Selama Bertanding di Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |01:03 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Terhenti di Perempatfinal, Pelatih Timnas Spanyol U-17 Ungkap Kesan Positif Selama Bertanding di Indonesia
Pelatih Timnas Spanyol U-17, Jose Maria Lana (Foto: FIFA)
A
A
A

JAKARTA – Timnas Spanyol U-17 harus tersingkir dari Piala Dunia U-17 2023. Meski begitu, pelatih Timnas Spanyol U-17, Jose Maria Lana, mengatakan memiliki kesan yang positif selama bermain di Indonesia.

Ya, skuad muda La Roja -julukan Timnas Spanyol- harus menelan pil pahit usai kalah 0-1 dari Jerman U-17 di babak perempat final Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan tersebut dimainkan di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Jumat (24/11/2023) kemarin.

Meski harus tersingkir, Lana mengungkapkan kesan-kesan positifnya selama Timnas Spanyol U-17 berlaga di Indonesia. Dia mengaku sangat senang karena mereka seperti bermain di rumah sendiri. Karena dimanapun La Roja muda bermain, selalu banyak fans yang memberikan dukungan.

“Kami senang ada di Indonesia karena orang-orangnya baik dan semua instalasi yang ada di sini kualitasnya baik,” ujar Lana dalam rilis LOC Piala Dunia U-17, Sabtu (25/11/2023).

“Kami selalu mendapatkan dukungan penuh dari para penggemar Spanyol di Indonesia, sehingga kami merasa seperti ada di rumah sendiri,” sambungnya.

Menyoal kekalahan dari Jerman U-17, Lana mengungkapkan bahwa para pemain dan tim pelatih sangat sedih. Dia mengatakan bahwa anak asuhnya telah memberikan segalanya untuk bisa meraih kemenangan di laga tersebut.

