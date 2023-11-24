Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Jerman U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023: Menang 1-0, Der Panzer Tembus 4 Besar!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |17:35 WIB
Hasil Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Jerman U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023: Menang 1-0, <i>Der Panzer</i> Tembus 4 Besar!
Timnas Jerman U-17 melenggang ke semifinal Piala Dunia U-17 2023 usai menaklukkan Timnas Spanyol U-17 1-0 (Foto: Doc. LOC WCU17/BRY)
A
A
A

JAKARTA - Hasil Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Jerman U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Laga di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Jumat (24/11/2023) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Der Panzer.

Gol tunggal kemenangan Jerman disarangkan oleh Paris Brunner (64') dari titik penalti. Spanyol, meski tampil dominan, gagal mencetak gol. Alhasil, mereka harus menghentikan mimpi di Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Jerman U-17 (Foto: Twitter/@SEFutbol)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Spanyol U-17 bermain lebih ngotot di awal laga dimulai. Mereka terus menekan Panzer muda mencoba mencuri keunggulan lebih dulu. Sementara Jerman U-17 cenderung lebih menutup diri. Mereka bermain lebih tenang menjaga pertahanan.

Namun sesekali tim asuhan Christian Wück itu juga menebar ancaman. Meski demikian, serangan yang dilancarkan Panzer muda masih belum cukup berarti.

Spanyol U-17 cukup aktif menunjukkan gaya bermain individual pemain mereka. Serangan dari sisi sayap menjadi fokus utama mereka hingga setidaknya pada 15 menit laga berjalan.

Di menit ke-17, Wuck memutuskan untuk merotasi pemain. Dia menukar Charles Kwablan Herrmann dengan Bilal Yalçınkaya. Peluang emas didapat skuad muda La Roja di menit ke-20. Sejumlah pemain mereka sudah sigap menendang di depan gawang.

Umpan cutback dari sisi sayap kiri gawang Jerman U-17 melenggang bebas ke titik tengah kotak penalti. Beruntung Max-Joseph Schmitt masih bisa mengamankan gawang Timnas Jerman U-17 menepis tendangan lawan.

Kedua tim saling jual beli serangan. Namun hingga peluit babak pertama ditiupkan, skor imbang kacamata belum berubah.

Babak Kedua

Spanyol U-17 dan Jerman U-17 masih sama-sama bermain hati-hati di babak kedua. Mereka saling membaca kekuatan satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, Jerman U-17 tampil lebih menekan.

Usaha mereka membuahkan hasil. Mereka mendapat hadiah penalti di menit ke-64. Panzer muda pun sukses mencuri keunggulan lebih dulu usai eksekusi penalti berhasil dijalankan dengan baik oleh Paris Brunner, skor 1-0.

Spanyol U-17 sejatinya lebih banyak menciptakan peluang. Hingga menit ke-70, mereka tercatat sudah membukukan 14 kali upaya tembakan ke arah gawang, sedangkan Jerman U-17 baru lima kali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/11/1652661/hasil-liga-inggris-arsenal-tumbang-liverpool-gagal-kandaskan-leeds-dvw.webp
Hasil Liga Inggris: Arsenal Tumbang, Liverpool Gagal Kandaskan Leeds
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/jay_idzes.jpg
Rekan Setim Sebut Jay Idzes Angkat Moral Sassuolo saat Menang Comeback atas Fiorentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement