Hasil Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Jerman U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023: Menang 1-0, Der Panzer Tembus 4 Besar!

Timnas Jerman U-17 melenggang ke semifinal Piala Dunia U-17 2023 usai menaklukkan Timnas Spanyol U-17 1-0 (Foto: Doc. LOC WCU17/BRY)

JAKARTA - Hasil Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Jerman U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Laga di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Jumat (24/11/2023) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Der Panzer.

Gol tunggal kemenangan Jerman disarangkan oleh Paris Brunner (64') dari titik penalti. Spanyol, meski tampil dominan, gagal mencetak gol. Alhasil, mereka harus menghentikan mimpi di Piala Dunia U-17 2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Spanyol U-17 bermain lebih ngotot di awal laga dimulai. Mereka terus menekan Panzer muda mencoba mencuri keunggulan lebih dulu. Sementara Jerman U-17 cenderung lebih menutup diri. Mereka bermain lebih tenang menjaga pertahanan.

Namun sesekali tim asuhan Christian Wück itu juga menebar ancaman. Meski demikian, serangan yang dilancarkan Panzer muda masih belum cukup berarti.

Spanyol U-17 cukup aktif menunjukkan gaya bermain individual pemain mereka. Serangan dari sisi sayap menjadi fokus utama mereka hingga setidaknya pada 15 menit laga berjalan.

Di menit ke-17, Wuck memutuskan untuk merotasi pemain. Dia menukar Charles Kwablan Herrmann dengan Bilal Yalçınkaya. Peluang emas didapat skuad muda La Roja di menit ke-20. Sejumlah pemain mereka sudah sigap menendang di depan gawang.

Umpan cutback dari sisi sayap kiri gawang Jerman U-17 melenggang bebas ke titik tengah kotak penalti. Beruntung Max-Joseph Schmitt masih bisa mengamankan gawang Timnas Jerman U-17 menepis tendangan lawan.

Kedua tim saling jual beli serangan. Namun hingga peluit babak pertama ditiupkan, skor imbang kacamata belum berubah.

Babak Kedua

Spanyol U-17 dan Jerman U-17 masih sama-sama bermain hati-hati di babak kedua. Mereka saling membaca kekuatan satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, Jerman U-17 tampil lebih menekan.

Usaha mereka membuahkan hasil. Mereka mendapat hadiah penalti di menit ke-64. Panzer muda pun sukses mencuri keunggulan lebih dulu usai eksekusi penalti berhasil dijalankan dengan baik oleh Paris Brunner, skor 1-0.

Spanyol U-17 sejatinya lebih banyak menciptakan peluang. Hingga menit ke-70, mereka tercatat sudah membukukan 14 kali upaya tembakan ke arah gawang, sedangkan Jerman U-17 baru lima kali.