Hasil Babak Pertama Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Jerman U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023: Belum Ada Gol Tercipta di JIS

Timnas Spanyol U-17 bermain 0-0 melawan Timnas Jerman U-17 di babak pertama (Foto: Twitter/@SEFutbol)

JAKARTA - Hasil babak pertama Timnas Spanyol U-17 vs Timnas Jerman U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Laga di Jakarta International Stadium (Stadion JIS), Jumat (24/11/2023) sore WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Spanyol tampil dominan dengan melepas sembilan percobaan dan dua mengarah ke gawang. Sementara itu, Jerman hanya empat kali mengancam tetapi dua di antaranya tepat sasaran. Sayangnya, laga masih belum dihiasi gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Spanyol U-17 bermain lebih ngotot di awal laga dimulai. Mereka terus menekan Panzer muda mencoba mencuri keunggulan lebih dulu.

Sementara Jerman U-17 cenderung lebih menutup diri. Mereka bermain lebih tenang menjaga pertahanan.

Namun sesekali tim asuhan Christian Wück itu juga menebar ancaman. Meski demikian, serangan yang dilancarkan Panzer muda masih belum cukup berarti.

Spanyol U-17 cukup aktif menunjukkan gaya bermain individual pemain mereka. Serangan dari sisi sayap menjadi fokus utama mereka hingga setidaknya pada 15 menit laga berjalan.

Di menit ke-17, Wuck memutuskan untuk merotasi pemain. Dia menukar Charles Kwablan Herrmann dengan Bilal Yalçınkaya.

Peluang emas didapat skuad muda La Roja di menit ke-20. Sejumlah pemain mereka sudah sigap menendang di depan gawang.

Umpan cutback dari sisi sayap kiri gawang Jerman U-17 melenggang bebas ke titik tengah kotak penalti. Beruntung Max-Joseph Schmitt masih bisa mengamankan gawang Timnas Jerman U-17 menepis tendangan lawan.

Kedua tim saling jual beli serangan. Namun hingga peluit babak pertama ditiupkan, skor imbang kacamata belum berubah.