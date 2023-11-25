Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Prancis U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023: Laga Masih 0-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |16:22 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Prancis U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023: Laga Masih 0-0
Timnas Prancis U-17 ditahan Timnas Uzbekistan U-17 0-0 di babak pertama (Foto: FFF)
A
A
A

SOLO - Hasil babak pertama Timnas Prancis U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Duel di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (25/11/2023) sore WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Prancis tampil dominan dengan terus menggempur pertahanan Uzbekistan selama 45 menit awal. Namun, Serigala Putih bisa bertahan dengan baik.

Timnas Uzbekistan U-17

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Skuad muda Serigala Putih yang tampil tanpa didampingi sang pelatih, Jamoliddin Rakhmatullaev, terlihat cukup tertekan. Pasalnya, mereka harus menahan gempuran demi gempuran yang terus dilancarkan para pemain Prancis U-17.

Kendati sangat mendominasi jalannya pertandingan, skuad muda Les Bleus masih cukup kesulitan untuk menjebol gawang Uzbekistan U-17. Hingga pertandingan memasuki menit ke-25, kedua kesebelasan masih bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0.

Sementara itu, Timnas Uzbekistan U-17 bertahan sangat solid dan beberapa kali melakukan serangan balik cepat. Namun semua upaya yang dilakukan Serigala Putih belum bisa memberikan ancaman yang berarti untuk Prancis U-17.

Timnas Prancis U-17 mendapat peluang lewat tendangan Joan Tincres di menit ke-43 yang masih melebar. Sementara Uzbekistan U-17 juga menciptakan peluang emas lewat tandukan Lazizbek Mirzaev yang masih bisa ditepis Paul Argney. Pada akhirnya, kedua kesebelasan masih bermain imbang tanpa gol di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
