Prediksi Timnas Prancis U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia yang Tersisa!

PREDIKSI Timnas Prancis U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga ini akan sangat dinantikan karena ada aksi satu-satunya wakil Asia yang terisa, yakni Timnas Uzbekistan U-17.

Duel Timnas Prancis U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (25/11/2023) pukul 15.30 WIB. Duel itu pun dipastikan berjalan seru dan menarik.

Les Bleus muda -julukan Timnas Prancis U-17- masih cukup kukuh di Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, tim itu belum terkalahkan dalam empat laga terakhir.

Pada fase Grup E, tim asuhan Jean Luc Vannuchi berhasil menjadi pemuncak klasemen dengan sembilan poin. Tim itu meraih tiga kemenangan dengan catatan mencetak tujuh gol dan tak kebobolan sekali pun.

Prancis U-17 pun melanjutkan catatan apiknya pada babak 16 besar. Mereka mengalahkan Senegal U-17 lewat drama adu penalti karena skor 0-0 terus terjaga selama 90 menit laga. Di babak adu penalti, Prancis U-17 pun menang dengan skor 5-3.

Sementara itu, Uzbekistan U-17 lolos ke babak 16 besar lewat jalur peringkat tiga terbaik. Mereka harus puas finis di posisi ketiga usai meraih satu kemenangan, sekali seri, dan sekali kalah sehingga mengumpulkan empat poin.

Meski tertatih-tatih dalam mengarungi babak penyisihan grup, Uzbekistan U-17 berhasil menghadirkan kejutan besar pada babak 16 besar. Uzbekistan U-17 sukses mengalahkan tim unggulan, yakni Inggris U-17, dengan skor 2-1.

Hasil itu membuat Uzbekistan U-17 kini menjadi satu-satu wakil Asia pada perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Tim itu pun akan berusaha membawa nama Asia agar terus bersaing dalam ajang tersebut.