Pelatih Timnas Argentina U-17 Angkat Bicara soal JIS yang Tergenang Air Sebelum Laga Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023: Tidak Masalah!

JIS tergenang air jelang laga Timnas Brasil U-17 vs Argentina U-17 di perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA – Pelatih Timnas Argentina U-17, Diego Placente, angkat bicara soal lapangan Jakarta International Stadium (JIS) yang sempat tergenang air sebelum mereka melakoni laga perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Diego Placente pun memastikantidak ada masalah dengan hal itu.

Diego Placente mengatakan kondisi lapangan baik-baik saja, meskipun habis hujan. Pasalnya, Timnas Argentina U-17 bisa memainkan pola permainan cukup baik.

"Tidak ada masalah (terkait kondisi lapangan)," kata Diego Placente usai laga, Jumat 24 November 2023.

Placente mengatakan Timnas Argentina U-17 sudah terbiasa bermain dengan kondisi lapangan yang basah. Kondisi itu sudah dialami skuad muda La Albiceleste -julukan Timnas Argentina U-17- dalam fase Grup D yang dilakoni di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.