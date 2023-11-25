Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mohamad Kusnaeni Nilai Welber Jardim dan Amar Brkic Sudah Oke, tapi ...

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |15:46 WIB
Mohamad Kusnaeni Nilai Welber Jardim dan Amar Brkic Sudah Oke, tapi ...
Welber Halim Jardim berlaga di Piala Dunia U-17 2023 bersama Timnas Indonesia U-17 (Foto: Doc. LOC WCU17/NFL)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat sepakbola Tanah Air, Mohamad Kusnaeni, mengapresiasi penampilan Welber Halim Jardim dan Amar Rayhan Brkic di Timnas Indonesia U-17 pada Piala Dunia U-17 2023. Namun, keduanya masih kurang masa adaptasi saja.

Welber dan Amar merupakan pemain Tanah Air yang berkarier di luar negeri. Kedua pemain ini langsung menjalani laga bersama Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Amar Brkic (Foto: Doc. LOC WCU17/NFL)

Namun sayangnya, Welber dan Amar belum bisa membawa skuad Garuda Asia terbang jauh. Timnas Indonesia U-17 gagal melaju ke fase gugur usai finis di posisi tiga di Grup A Piala Dunia U-17 2023 dengan nilai dua poin.

Selama tiga pertandingan yang dijalani pada babak penyisihan grup, Welber selalu tampil dan mampu mengemas satu assist. Sedangkan Amar memainkan dua laga, dan sempat absen di partai pertama karena diare.

Menanggapi performa Welber dan Amar, bung Kus mengatakan publik tidak bisa langsung mengklaim nilai untuk kedua pemain tersebut. Sebab, keduanya terkendala waktu adaptasi yang minim di Indonesia.

“Menurut saya adaptasinya tidak cukup ya,” ungkap Bung Kus kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (25/11/2023)

Halaman:
1 2
      
