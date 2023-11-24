Kiprah Welber Jardim untuk Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Bikin Pengamat Sepakbola Terkagum-kagum

KIPRAH Welber Jardim untuk Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 bikin pengamat sepakbola Mohamad Kusnaeni terkagum-kagum. Menurut pria yang akrab disapa Bung Kus tersebut, Welber membuat lini pertahanan Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – semakin solid.

Welber merupakan bagian dari skuad Timnas Indonesia U-17 yang tampil di Piala Dunia U-17 2023. Meski terbilang personel baru, bek sayap kanan Sao Paulo ini langsung tampil impresif di Piala Dunia U-17 2023.

Welber selalu dipercaya tampil oleh pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, pada babak penyisihan Grup A. Bahkan dirinya sukses mencetak satu assist dari tiga pertandingan yang dimainkan.

Menyoal performanya, bung Kus memberikan kredit kepada Welber. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang menilai bahwa performa pemain Sao Paulo U-17 itu tidak terlalu apik, tapi bung Kus justru punya pandangan sebaliknya.

“Saya sangat mengapresiasi kinerjanya Welber,” kata Bung Kus ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat (23/11/2023).

“Meskipun mungkin sebagian orang menganggap ini itu tapi bagi saya dia sudah sangat baik penampilannya,” sambungnya.

Bung Kus mengakui Welber telah tampil dengan penampilan terbaiknya. Dia bahkan mengungkapkan bahwa sosok pemain berusia 16 tahun ini berhasil membuat Timnas Indonesia U-17 lebih kokoh di lini pertahanan.