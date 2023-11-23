Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Dapat Perundungan Usai Tersingkir dari Piala Dunia U-17 2023, Tim Pelatih Jaga Mental Pemain

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |22:30 WIB
Timnas Indonesia U-17 Dapat Perundungan Usai Tersingkir dari Piala Dunia U-17 2023, Tim Pelatih Jaga Mental Pemain
Timnas Indonesia U-17 kala berlaga di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

SURABAYA – Psikolog Timnas Indonesia U-17, Afif Kurniawan, menyatakan beberapa sempat pemain mengalami perundungan usai tersingkir dari Piala Dunia U-17 2023. Tim pelatih pun berusaha menjaga mental pemain agar tetap baik-baik saja.

Langkah Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 memang harus terhenti di babak penyisihan grup. Mereka gagal lolos ke babak 16 besar usai hanya berada di posisi ketiga pada klasemen akhir Grup A dengan raihan dua poin.

Timans Indonesia U-17

Kegagalan itu membuat beberapa pemain mendapat perundungan. Afif Kurniawan mengatakan ada beberapa pemain yang sangat terdampak dengan perundungan itu. Dia pastikan penanganan pun sudah diberikan untuk para pemain agar mentalnya tidak jatuh.

“Sampai setelah empat hingga lima hari setelah pertandingan melawan Maroko, masih ada perundungan ke pemain. Dan saya mau sampaikan bahwa ada pemain kami yang terdampak. Ini cukup serius," kata Afif dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Kamis (23/11/2023).

”Kita sudah seharusnya bersinergi. Kritik media sudah sangat konstruktif. Pelatih dan pengurus sudah mendampingi serta mengarahkan dengan baik. Tapi, di media sosial tidak sedikit yang berkomentar negatif,” tambahnya.

Afif Kurniawan mengatakan Timnas Indonesia U-17 tidak tertutup dengan kritikan yang datang. Namun, dia minta kritikan yang membangun bukan malah hujatan karena pemain masih punya potensi untuk berkembang.

Halaman:
1 2
      
