HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penonton Piala Dunia U-17 2023 Capai Target FIFA, 514 Ribu Tiket Ludes Terjual!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |21:16 WIB
Penonton Piala Dunia U-17 2023 Capai Target FIFA, 514 Ribu Tiket Ludes Terjual!
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan Presiden FIFA, Gianni Infantino. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
JAKARTA – Antusiasme tinggi ditunjukkan masyarakat Indonesia dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023. Sebanyak 514 ribu tiket ludes terjual sehingga jumlah penonton per pertandingan dipastikan capai target yang diberikan oleh FIFA.

Ya, panitia lokal (LOC) Piala Dunia U-17 2023 mengungkapkan antusiasme tinggi masyarakat Indonesia untuk menyaksikan secara langsung turnamen Piala Dunia U-17 2023 di stadion. Tercatat, hingga babak 16 besar, total tiket yang terdistribusi di empat venue, yakni Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Manahan, Stadion Si Jalak Harupat, dan Jakarta International Stadium mencapai 514 ribu tiket.

Penonton di Piala Dunia U-17 2023. Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023

Dengan jumlah tersebut, tingkat rata-rata keterisian stadion di setiap pertandingan, yakni total 44 pertandingan hingga babak 16 besar, adalah sekira 11.681 orang. Jumlah itu sudah melampaui target yang diberikan oleh FIFA, yaitu 10.000 penonton per pertandingan.

"Kita tentu bersyukur atas tingginya animo penonton Piala Dunia U-17 yang telah melampaui target yang dicanangkan FIFA,” ujar Ketua Panitia Piala Dunia U-17 yang juga Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Kamis (23/22/2023).

“Ini membuktikan bahwa Piala Dunia U-17 menjadi tontonan yang menghibur dan menarik bagi penonton," lanjutnya.

Jumlah rata-rata tersebut bisa terus bertambah mengingat kompetisi semakin mendekati puncak. Kini, turnamen Piala Dunia U-17 2023 akan segera memasuki babak perempatfinal.

Delapan tim yang telah mendapat tiket ke babak perempatfinal adalah Spanyol, Jerman, Brasil, Argentina, Prancis, Uzbekistan, Mali, dan Maroko. Persaingan menuju empat besar akan dimulai dengan pertandingan antara Spanyol U-17 vs Jerman U-17 yang akan berlangsung di Jakarta International Stadium, Jumat 26 November 2023 pukul 15.30 WIB.

