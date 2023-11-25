Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Atap Stadion JIS Dibiarkan Terbuka saat Hujan Lebat Melanda, Ini Regulasi soal Buka Tutup Atap Stadion

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |05:46 WIB
Atap Stadion JIS Dibiarkan Terbuka saat Hujan Lebat Melanda, Ini Regulasi soal Buka Tutup Atap Stadion
Kondisi JIS ketika atap stadion ditutup. (Foto: Instagram/jakintstadium)
A
A
A

JAKARTA – Atap Jakarta International Stadium (JIS) menjadi sorotan kala hujan melanda jelang pertandingan perempatfinal Piala Dunia U-17 2023 antara Tim Nasional (Timnas) Brasil U-17 vs Argentina U-17, pada Jumat 24 November 2023 pada pukul 19.00 WIB. Sebab pihak JIS terlihat membiarkan atap stadion terbuka meski hujan besar, alhasil lapangan pun sempat tergenang air.

Gara-gara hujan besar dan lapangan yang tergenang air, laga Timnas Brasil U-17 vs Argentina U-17 pun ditunda selama 30 menit. Laga penuh gengsi tersebut pun pada akhirnya baru dimainkan pada pukul 19.30 WIB.

Baik suporter di lapangan maupun penonton layar kaca lantas bertanya-tanya di media sosial mengapa pihak JIS membiarkan atap stadion terbuka ketika hujan deras terjadi? Ternyata ada regulasi yang mengatur soal buka tutup atap sebuah stadion.

Berdasarkan penulusuran Okezone dalam peraturan yang dibuat UEFA, ada regulasi yang mengatur buka tutup atap stadion. Jadi, sebelum pertandingan dimulai, delegasi pertandingan akan berkonsultasi dengan wasit mengenai atap stadion.

Konsultasi itu untuk membahas atap stadion harus dibuka atau ditutup dan keputusannya diutarakan kala menjalani rapat organisasi sebelum pertandingan dimulai. Tentunya keputusan bisa berubah ketika cuaca berubah, namun itu juga perlu konsultasi dengan wasit yang memimpin pertandingan tersebut.

Laga Brasil U-17 vs Argentina U-17 sempat ditunda karena lapangan tergenang air

“Sebelum pertandingan, delegasi pertandingan melakukan konsultasi dengan wasit, memutuskan apakah atap stadion bakal dibuka atau ditutup selama pertandingan. Keputusan ini harus diumumkan dalam rapat organisasi sebelum pertandingan, meskipun keputusan dapat diubah kapan saja termasuk jelang kick off ketika cuaca berubah. Sekali lagi, harus konsultasi dengan wasit,” tulis pernyataan UEFA.

“Jika pertandingan dimulai dengan atap tertutup, maka pertandingan harus ditutup hingga jeda babak atau sampai pertandingan berakhir. Jika pertandingan dimulai dengan atap terbuka, hanya wasit yang mempunyai wewenang untuk memerintahkan penutupan atap selama pertandingan, tentunya dengan tunduk pada hukum yang berlaku di negara tersebut,” tambah keterangan dari UEFA tersebut.

Halaman:
1 2
      
