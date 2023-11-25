Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bantai Brasil U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Timnas Argentina U-17 Ogah Jemawa

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |03:29 WIB
Bantai Brasil U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Timnas Argentina U-17 Ogah Jemawa
Laga Timnas Brasil U-17 vs Argentina U-17 di perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. (Foto: CBF)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Argentina U-17, Diego Placente, tidak mau besar kepala, meskipun timnya baru saja menyingkirkan Timnas Brasil U-17 di babak perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Meski timnya menang besar, duel melawan Brasil U-17 dinilai berjalan sangat berat.

Diego Placente mengatakan Brasil U-17 dan La Albiceleste -julukan Argentina U-17- tampil ngotot dalam laga perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, kedua tim ingin melaju ke semifinal Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Brasil U-17 vs Timnas Argentina U-17

"Sebenarnya, untuk Brasil adalah lawan yang sangat berat," kata Diego Placente usai laga, Jumat 24 November 2023.

"Ini adalah pertandingan yang sangat sulit," lanjutnya.

Mengingat laga berjalan sulit, Diego Placente sangat senang Argentina U-17 dapat lolos ke babak semifinal Piala Dunia U-17 2023. Kini, timnya masih menjaga kans untuk menjadi juara di ajang tersebut.

"Kami bisa melewati babak perempatfinal," ujar Placente.

Halaman:
1 2
      
