HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Brasil U-17 Gagal Pertahankan Gelar Juara di Piala Dunia U-17 2023 Usai Dibantai Argentina U-17, Begini Reaksi Phelipe Leal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |02:49 WIB
Timnas Brasil U-17 Gagal Pertahankan Gelar Juara di Piala Dunia U-17 2023 Usai Dibantai Argentina U-17, Begini Reaksi Phelipe Leal
Laga Timnas Brasil U-17 vs Timnas Argentina U-17 di perempatfinal Piala Dunia U-17 2023. (Foto: CBF)
A
A
A

JAKARTA – Peluang Timnas Brasil U-17 pertahankan gelar juara di Piala Dunia U-17 2023 dipastikan tertutup usai dibantai Argentina U-17 di babak perempatfinal. Mendapati hal ini, pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal, mengaku legawa.

Meski legawa, Phelipe Leal mengatakan target utama Timnas Brasil U-17 saat melawan Argentina U-17 sejatinya adalah meraih kemenangan. Namun, apa daya, hasil akhir tidak memihak Brasil U-17.

Timnas Brasil U-17 vs Timnas Argentina U-17

"Tapi inilah permainan, ada yang menang dan ada yang kalah. Kami harus sadar mereka lebih baik dan menerima kekalahan ini. Kami berhenti hari ini di Piala Dunia U-17 2023," kata Phelipe Leal usai laga, Jumat 24 November 2023.

Menurut Leal, skuad muda La Albiceleste -julukan Timnas Argentina U-17- bermain lebih maksimal ketimbang Brasil U-17. Timnya pun akan segera berbenah diri untuk ajang-ajang selanjutnya.

"Lawan kami bisa memanfaatkan peluang yang ada dan mereka juga main lebih tenang. Kami harus akui kelebihan Argentina. Kami sendiri akan lakukan evaluasi, karena masih banyak waktu untuk itu," ujar Leal.

Halaman:
1 2
      
