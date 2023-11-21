Trio Persis Solo Nonton Langsung Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan, Ogah Ketinggalan Euforia

SOLO - Trio Persis Solo kedapatan menyaksikan langsung Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan, Senin 20 November sore WIB. Ketiganya seakan tidak mau ketinggalan euforia Piala Dunia U-17 2023.

Ada pun trio Persis Solo itu adalah Direktur Akademi Jacksen F. Thiago, bek tengah Jaimerson Xavier, dan pemain sayap Gavin Kwan Adsit. Mereka hadir langsung menyaksikan laga-laga Piala Dunia U-17 2023 di Manahan.

Jacksen mengungkapkan tidak ingin kehilangan momen gelaran Piala Dunia U-17 di Indonesia. Bahkan, pria berdarah Brasil itu mengaku hanya sekali absen menonton pertandingan Piala Dunia U-17.

"Saya sebenarnya, cuma tanggal 10 saya absen. Tanggal 13 dan 16 saya nonton," kata Jacksen saat ditemui langsung MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (21/11/2023).

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu bangga Piala Dunia U-17 2023 bisa digelar di Indonesia. Dia yakin kawan-kawannya di Brasil tahu Indonesia bisa menggelar ajang sekelas Piala Dunia FIFA.

"Saya salah satu pelaku sepakbola di Indonesia, sehingga ada kebanggan tersendiri, sehingga teman-teman saya di Brasil juga bisa tahu Indonesia sudah cukup hebat untuk bisa menggelar event sebesar ini," tukas ayah Hugo Samir itu.

Tentu saja, laga yang disaksikan langsung Jacksen adalah Timnas Brasil U-17 melawan Timnas Ekuador U-17. Dia terlihat duduk di tribune VVIP lengkap dengan baju kebesaran Brasil bersama keluarganya.

"Baru kali ini saya nonton di sini (VVIP) karena kebetulan saya datang dengan keluarga sehingga saya cari kenyamanan untuk keluarga," tukas Jacksen.