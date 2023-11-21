Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Trio Persis Solo Nonton Langsung Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan, Ogah Ketinggalan Euforia

Romensy August , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |11:15 WIB
Trio Persis Solo Nonton Langsung Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan, Ogah Ketinggalan Euforia
Jacksen F. Tiago (kaus kuning) menyaksikan laga Piala Dunia U-17 2023 bersama keluarganya di Stadion Manahan (Foto: MPI/Romensy August)
A
A
A

SOLO - Trio Persis Solo kedapatan menyaksikan langsung Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan, Senin 20 November sore WIB. Ketiganya seakan tidak mau ketinggalan euforia Piala Dunia U-17 2023.

Ada pun trio Persis Solo itu adalah Direktur Akademi Jacksen F. Thiago, bek tengah Jaimerson Xavier, dan pemain sayap Gavin Kwan Adsit. Mereka hadir langsung menyaksikan laga-laga Piala Dunia U-17 2023 di Manahan.

Timnas Brasil U-17 tampil di 16 besar Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan (Foto: CBF)

Jacksen mengungkapkan tidak ingin kehilangan momen gelaran Piala Dunia U-17 di Indonesia. Bahkan, pria berdarah Brasil itu mengaku hanya sekali absen menonton pertandingan Piala Dunia U-17.

"Saya sebenarnya, cuma tanggal 10 saya absen. Tanggal 13 dan 16 saya nonton," kata Jacksen saat ditemui langsung MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (21/11/2023).

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu bangga Piala Dunia U-17 2023 bisa digelar di Indonesia. Dia yakin kawan-kawannya di Brasil tahu Indonesia bisa menggelar ajang sekelas Piala Dunia FIFA.

"Saya salah satu pelaku sepakbola di Indonesia, sehingga ada kebanggan tersendiri, sehingga teman-teman saya di Brasil juga bisa tahu Indonesia sudah cukup hebat untuk bisa menggelar event sebesar ini," tukas ayah Hugo Samir itu.

Tentu saja, laga yang disaksikan langsung Jacksen adalah Timnas Brasil U-17 melawan Timnas Ekuador U-17. Dia terlihat duduk di tribune VVIP lengkap dengan baju kebesaran Brasil bersama keluarganya.

"Baru kali ini saya nonton di sini (VVIP) karena kebetulan saya datang dengan keluarga sehingga saya cari kenyamanan untuk keluarga," tukas Jacksen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/11/1651513/filipina-habishabisan-di-sea-games-2025-timnas-indonesia-u22-harus-waspada-wrd.webp
Filipina Habis-habisan di SEA Games 2025, Timnas Indonesia U-22 Harus Waspada!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/28/marc_marquez_2.jpg
Akui Tubuh Mulai Lemah, Marc Marquez Blak-blakan Bicara Masa Depan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement