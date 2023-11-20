Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berpotensi Jumpa Timnas Argentina U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Timnas Brasil U-17 Bilang Begini

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |22:36 WIB
Berpotensi Jumpa Timnas Argentina U-17 di Perempatfinal Piala Dunia U-17 2023, Pelatih Timnas Brasil U-17 Bilang Begini
Pelatih Timnas Brasil U-17 Phelipe Leal tak pilih lawan di antara Argentina U-17 dan Venezuela U-17 (Foto: MPI/Ilham Sigit)
A
A
A

BERPOTENSI jumpa Timnas Argentina U-17 di perempatfinal Piala Dunia U-17 2023, pelatih Timnas Brasil U-17 Phelipe Leal bilang begini. Sang pelatih mengaku tak pilih-pilih lawan di antara Argentina dan Venezuela.

Brasil sukses mengamankan tiket ke babak perempatfinal setelah mengalahkan Ekuador U-17 dengan skor 3-1. Laga tersebut telah dimainkan di Stadion Manahan, Solo pada Senin (20/11/2023) sore WIB.

Timnas Brasil U-17

Di babak perempatfinal, Brasil akan menghadapi tim asal Amerika Selatan lainnya, salah satunya adalah Argentina, yang merupakan rival bebuyutan mereka. Namun, Leal menegaskan bahwa dirinya tidak pilih-pilih lawan dan siap untuk menghadapi siapa pun.

“Brasil tidak memilih lawan di Piala Dunia U-17 2023 ini. Kami memang punya kesempatan untuk berjumpa lagi tim asal Amerika Selatan pada babak delapan besar nanti,” kata Phelipe Leal seusai pertandingan, sebagaimana keterangan yang diterima oleh Okezone.

“Namun, ini adalah Piala Dunia U-17 2023. Kami harus menikmati kemenangan hari ini. Baru setelah itu kami akan melihat siapa yang menjadi lawan selanjutnya,” lanjutnya.

Pertandingan antara Argentina dan Venezuela sendiri baru akan digelar pada Selasa (21/11/2023) esok. Laga itu akan dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung mulai pukul 19.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
