HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Italia Lolos ke Piala Eropa 2024, Luciano Spalletti Banjir Pujian

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |11:05 WIB
Timnas Italia Lolos ke Piala Eropa 2024, Luciano Spalletti Banjir Pujian
Timnas Italia memastikan diri lolos ke Piala Eropa 2024 usai bermain imbang 0-0 kontra Ukraina dini hari tadi (Foto: Reuters)
A
A
A

LEVERKUSEN - Pelatih Timnas Italia, Luciano Spalletti, banjir pujian usai membawa Gli Azzurri lolos ke ajang Piala Eropa 2024. Salah satu pujian untuk Spalletti datang dari Presiden Federasi Sepak Bola Italia (FIGC), Gabriele Gravina.

Timnas Italia memastikan diri lolos ke Piala Eropa 2024 usai bermain imbang 0-0 kontra Ukraina pada Selasa (21/11/2023) dini hari WIB. Adapun pertandingan itu digelar di BayArena, Leverkusen, Jerman.

Hasil imbang tersebut menjadi hasil krusial bagi Jorginho dan kolega. Mengingat Italia dan Ukraina saat ini memiliki poin setara, 14 poin, hasil dari empat kemenangan, dua imbang, dan dua kali kalah di delapan laga.

Dengan begitu, Timnas Italia berhak berada di posisi kedua klasemen Grup C karena unggul selisih gol. Usai pertandingan, Gravina pun girang bukan kepalang usai laga melawan Ukraina berakhir. Dia kemudian memandang Spalletti sebagai sosok yang berjasa besar.

Menurutnya, Spalleti berhasil membawa Italia kembali menjadi tim yang spesial. Berkat tangan diginnya, Spalleti mampu membawa banyak semangat untuk Gli Azzurri.

"Kualifikasi ini adalah janji yang ditepati oleh tim Italia. Kami telah membuat komitmen untuk pulih dari serangkaian cedera olahraga yang diderita seiring berjalannya waktu. Bersama Spalletti semangat banyak berubah, semangat dan keinginan untuk menjadi tim spesial pun kembali," ujar Gravina dalam rilis resmi FIGC, Selasa (21/11/2023).

Halaman:
1 2
      
