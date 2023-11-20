Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Ukraina vs Italia: Duel Hidup Mati Perebutan Tiket ke Piala Eropa 2024, Live di iNews!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |16:05 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Ukraina vs Italia: Duel Hidup Mati Perebutan Tiket ke Piala Eropa 2024, Live di iNews!
Saksikan laga Timnas Ukraina vs Timnas Italia di Kualifikasi Piala Eropa 2024. (Foto: MNC Media)
JADWAL siaran langsung Timnas Ukraina vs Timnas Italia di Kualifikasi Piala Eropa 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga hidup mati dalam perebutan tiket ke Piala Eropa 2024 akan dilakoni Timnas Ukraina dan Timnas Italia pada Selasa 21 November 2023 pukul 02.30 WIB. Laga ini akan disiarkan live di iNews.

Pada matchday terakhir Kualifikasi Piala Eropa 2024 Grup C, Ukraina dan Italia bersiap untuk memasuki pertarungan hidup mati. Laga itu akan digelar di Stadion BayArena, Leverkusen, Jerman.

Timnas Italia

Laga yang akan berlangsung dini hari nanti tersebut menjadi penentu tiket terakhir menuju putaran final Piala Eropa 2024 bagi kedua tim. Tersisa 1 jatah tiket lolos terakhir dari kualifikasi Grup C yang bakal diperebutkan oleh Italia dan Ukraina.

Sementara itu, satu tiket lainnya untuk menembus putaran final Piala Eropa 2024 sudah dipastikan menjadi milik Timnas Inggris, yang juga berstatus juara grup. Ukraina dan Italia kini berebut posisi runner-up untuk lolos.

Persaingan bakal kian menarik, mengingat Italia dan Ukraina saat ini sama-sama mengoleksi 13 poin. Hasil tersebut baru saja diperoleh Italia ketika meraih kemenangan penting di kota Roma.

Italia mengalahkan Makedonia Utara 5-2. Matteo Darmian, Giacomo Raspadori, dan Stephan El Shaarawy masing-masing menyumbang satu gol, sedangkan Federico Chiesa menyarangkan dua. Bagi Gli Azzurri, hanya butuh hasil imbang saja untuk menemani Inggris ke putaran final Piala Eropa 2024.

