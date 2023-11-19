Piala Dunia U-17 2023: Cicip Makanan Indonesia, Wonderkid Manchester United Suka Mie Ayam

JAKARTA – Wonderkid Manchester United, Finley McAllister mengaku sudah jatuh hati dengan makanan Indonesia. Pemain berposisi gelandang bertahan itu memilih mie ayam sebagai makanan Indonesia favoritnya.

Timnas Inggris U-17 dipastikan masih akan terus berada di Indonesia, sebab mereka lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Young Three Lions -julukan Inggris U-17- melenggang ke babak gugur dengan status juara Grup C dengan perolehan enam poin, hasil dua kali menang dan satu kali kalah.

Selama menjalani babak penyisihan grup, McAllister mengaku sudah mencicipi makanan Indonesia. Salah satu menu yang menjadi favoritnya adalah mie ayam.

“Ya, ya saya coba makanan Indonesia, Anda tahu, mie dengan ayam,” kata McAllister kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (17/11/2023).

Selain mie ayam, McAllister juga menyebut satu menu lain, yang diduga adalah semur daging. Siswa akademi Man United ini tidak tahu pasti nama makanan tersebut, namun disebutkan bahwa hidangan yang dimaksud adalah daging dengan siraman bumbu seperti yang terdapat pada makanan Korea.

“Dan makanan seperti makanan Korea di Indonesia, beef, saya tidak tahu pasti, banyak bumbu seperti Korea, tidak bisa dipercaya,” ujarnya menambahkan.